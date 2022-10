Ramon Forcada riparte dal JuniorGP con Finetwork MIR Racing Team

Carica lettore audio

Lo storico ingegnere Ramon Forcada entrerà a far parte del Finetwork MIR Racing Team nella JuniorGP (precedentemente nota come FIM CEV). Lo ha annunciato la squadra martedì mattina, in un comunicato che conferma la firma del catalano.

Forcada è una leggenda tra i tecnici del Campionato del Mondo MotoGP. Ha vinto quattro titoli mondiali nella classe regina ed ha lavorato con piloti come Alex Criville, John Kocinski, Jorge Lorenzo, Alex Barros, Dani Pedrosa, Carlos Checa, Casey Stoner, Maverick Vinales e Franco Morbidelli.

C'erano molti dubbi sul futuro di Forcada, che ha concluso il suo periodo in MotoGP dopo il ritiro prematuro di Andrea Dovizioso al Gran Premio di San Marino. WithU Yamaha RNF aveva optato per Silvano Galbusera, ex tecnico di Valentino Rossi e membro del test team, per prendere il suo posto accanto a Cal Crutchlow. Di conseguenza, le voci di corridoio suggerivano che alla fine avrebbe ufficializzato il suo ritiro.

Il CEO del team Javi Martinez si è detto "orgoglioso" che Forcada abbia accettato la sua offerta, definendolo "una delle più grandi eminenze della MotoGP". "Avere Ramon Forcada sarà senza dubbio un grande passo avanti per una squadra in costante crescita", ha aggiunto.

"Vogliamo dare ai nostri piloti tutto ciò di cui hanno bisogno per poter essere nelle prime posizioni in un campionato così combattuto come il FIM JuniorGP. Vorremmo ringraziare Ramon per la sua fiducia nel progetto dopo una carriera di successo nella MotoGP", ha concluso.

Il tecnico 65enne continuerà la sua carriera professionale, anche se ad un livello diverso da quello a cui è abituato. Forcada ha già avuto l'opportunità di essere presente a un test tenutosi al Motorland, dove ha avuto modo di conoscere la struttura ed i suoi piloti.