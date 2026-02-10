IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma

La più grande stagione dell'Intercontinental GT Challenge dal 2020 inizia questo fine settimana con la 12h di Bathurst, quando sei Costruttori e un record di sei partecipanti alla Independent Cup si contenderanno i punti globali della serie SRO in Australia.

Ai debuttanti Chevrolet e Ford si uniranno sul Mount Panorama Ferrari, Mercedes-AMG, Porsche e i Campioni in carica di BMW, che punta a diventare il terzo marchio a vincere consecutivamente l'evento in Oceania.

Anche il Team WRT, Augusto Farfus e il Campione in carica Kelvin Van Der Linde potrebbero entrare a far parte di un club esclusivo: solo SunEnergy1 ha vinto due gare consecutive durante l'era GT3 della 12 Ore, mentre solo cinque piloti (Kenny Habul, Luca Stolz, Jules Gounon, Christopher Mies e Darryl O'Young) hanno difeso con successo la vittoria.

Habul è anche a capo di un record di iscritti alla Independent Cup. Sei piloti – Ralf Bohn, Jonathan Hui, il Principe Jefri Ibrahim, Kerong Li, Johannes Zelger e il campione in carica della categoria – saranno presenti, mentre un settimo – Adrian D'Silva – si unirà alla serie più avanti quest'anno. Come sempre, ai piloti con licenza Bronze che si iscrivono alla competizione è consentito un solo scarto nei cinque round.

L'evento, con 35 iscritti, è uno dei più numerosi nella storia della 12 Ore. Gli equipaggi Pro sono composti da 15 delle 31 vetture GT3, mentre il resto è suddiviso tra Pro-Am, Silver e Bronze. Due GT4 e altrettante vetture Invitational completano la griglia di partenza.

Anche la qualità dei campioni è innegabile. Nove ex vincitori vantano complessivamente 15 trionfi a Bathurst, mentre c'è almeno un vincitore in ciascuna delle ultime sei gare.

Come sempre, tutte le vetture iscritte all'IGTC, indipendentemente dalla categoria, mantengono il diritto a ottenere punti in ogni evento. Solo i due migliori classificati di un Costruttore possono contribuire alla classifica dedicata, mentre i punti per i piloti vengono assegnati in base alla classifica finale dei primi 10.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts Foto di: BMW Motorsport

BMW M4 GT3 EVO

Un anno dopo la sua straordinaria vittoria alla 12 Ore, la BMW torna con una nuova vettura, ma con lo stesso Team WRT che ha trionfato in tre occasioni nel 2025.

Van Der Linde e Farfus, tuttavia, sono stati divisi per la loro difesa del titolo. Quest'ultimo è affiancato da Raffaele Marciello e Valentino Rossi, che ha conquistato la sua prima vittoria IGTC ad Indianapolis alla fine dello scorso anno, mentre il vincitore della 12 Ore del 2020 e nuova recluta BMW Jordan Pepper si unisce a KVDL e Charles Weerts.

La combinazione di classe Bronze del team KRC ha meno probabilità di essere una contendente alla vittoria finale. Tuttavia, la terza BMW ha talenti ufficiali come Max Hesse e i Campioni del GTWC Asia, Tony Ruan e Maxime Oosten. La sua livrea a tema australiano, con la mascotte del team "Makus" vestita da koala e canguro, dovrebbe rivelarsi una delle preferite dai fan.

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

La rivalità tra GM e Ford è antica a Bathurst, dove i due costruttori si sono sfidati per il titolo nazionale Supercars fin dagli anni '60. Ora, per la prima volta, la battaglia si estende anche alla classe GT3.

JMR ha già vinto con la Corvette in Asia e conquistato un podio assoluto alla 1000 km di Suzuka lo scorso anno, quindi sa cosa serve per lottare al vertice. Anche la sua formazione Pro non può essere sottovalutata, affiancando i piloti ufficiali GT3 Nicky Catsburg e Alexander Sims a un altro asso della famiglia allargata di GM, Earl Bamber.

L'approccio che adotterà per gareggiare contro il suo team EBM, che gestisce una vettura supportata da Porsche, sarà uno degli interrogativi più intriganti di quest'anno. I fratelli Jefri e Abu Bakar Ibrahim condividono la seconda Corvette con i rispettivi copiloti del GTWC Asia, Ben Green e Jordan Love.

Arise Racing GT, Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GT3

Il Cavallino Rampante è stato veloce ma sfortunato chiudendo al quarto posto assoluto lo scorso anno. Ora, insieme ad Arise Racing, torna con le formazioni Pro e Bronze rivisitate, puntando alla prima vittoria assoluta della Ferrari dal 2017.

Jaxon Evans si unisce a Daniel Serra, al suo secondo anno, e a un altro pilota ufficiale, Davide Rigon, che ha corso l'ultima volta sul Mount Panorama dieci anni fa.

Arise ha conquistato la vittoria Pro-Am dell'evento la scorsa stagione e ha messo insieme un'altra coppia vincente per la sua possibilità di conquistare la Bronze CUp. Iscritta sotto il marchio Ziggo Sport Tempesta by ARGT, la squadra vede la presenza del duo familiare formato da Christopher Froggatt e Jonathan Hui, che si uniscono a Lorenzo Patrese e al pilota Supercars Ryan Wood.

Ford Mustang GT3

C'è una sola Mustang, ma la combinazione di team e piloti la rende una contendente indiscussa alla vittoria al suo debutto a Mount Panorama.

Il team di Ford Racing, HRT, ha utilizzato ampiamente la vettura in Europa e al Nordschleife, mentre Christopher Mies e l'ex campione IGTC Dennis Olsen sono entrambi vincitori della 12 Ore. Anche Broc Feeney è considerato uno specialista di Bathurst, sia nelle versioni Supercar che GT3.

Inoltre, le auto più grandi con motore anteriore vantano un recente record di 12 ore, che include vittorie in quattro degli ultimi cinque eventi. Insomma, qualità e quantità.

Mercedes-AMG GT3

Con sei iscritti Pro, la Mercedes-AMG si conferma una squadra particolarmente competitiva quest'anno: Affalterbach che punta a tornare alla vittoria dopo le consecutive del 2022 e 2023.

Queste sono state ottenute dalla 75 Express (allora nota come SunEnergy1), il cui trio composto da Habul, Stolz e Gounon si riunisce per conquistare il quinto podio consecutivo. Anche GMR mantiene invariata la formazione ufficiale, mentre torna la coppia vincente della pole position dello scorso anno, formata da Lucas Auer e Craft-Bamboo.

Tigani e Grove aggiungono ulteriore pepe, ma è la squadra Supercar di STM, composta da Thomas Randle, Cameron Waters e il campione in carica Chaz Mostert, a essere la scelta migliore tra gli sfidanti di Mercedes-AMG. Mostert ha vinto due volte l'Allan Simonsen Pole Award, ottenuto rispettivamente con BMW e Audi nel 2018 e nel 2022. Un'altra pole con un terzo costruttore gli permetterebbe di superare Maro Engel.

Altre due vetture gestite da Tigani, Heart of Racing by SPS e RAM Motorsport/GWR Australia, completano il nutrito contingente della Stella.

Porsche 911 GT3-R

Le vetture Pro gestite da Absolute ed EBM saranno tra le favorite per la 12 Ore di quest'anno, data la forza di entrambi gli equipaggi. Ma sono anche le loro livree a rendere queste due 911 da tenere d'occhio.

Il design del cartello con il canguro è già apparso su diverse vetture di Bathurst, ma mai su scala come quella di Absolute, un team la cui vasta esperienza al Mount Panorama non ha ancora prodotto risultati significativi.

Lo stesso non si può dire di EBM, che ha ripreso la famosa livrea a forma di felce argentata che adornava il mezzo vincitore del 2019. È quindi un po' strano, forse, che Matt Campbell, che quell'anno superò in modo memorabile Jake Dennis sulla strada verso la vittoria, guidi invece per Absolute.

Tuttavia, il trio EBM formato da Ricardo Feller, Laurin Heinrich e Klaus Bachler potrebbe benissimo rappresentare la combinazione più eccezionale tra le tante presenti in griglia.

Tutte e tre le iscrizioni Bronze sono composte da piloti iscritti alla IGTC Independent Cup: Bohn si troverà nel consueto ambiente della Herberth Motorsport, Li guiderà per High Class e Zelger piloterà la Porsche particolarmente sorprendente della Tsunami RT.

IL PROGRAMMA

Vediamo quali sono gli orari italiani di tutte le sessioni previste in Australia

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Prove Libere 1: 22;45-23;25

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Prove Libere 2: 1;00-1;40 (solo piloti Bronze)

Prove Libere 3: 4;10-4;50

Prove Libere 4: 6;40-7;20 (solo piloti Bronze)

Prove Libere 5: 22;05-23;05

SABATO 14 FEBBRAIO

Prove Libere 6: 00:05-1;05

Qualifica 1: 3;05-3;35

Qualifica 2: 3;50-4;20

Pole Battle: 6;15

Gara: 19;45 (12 Ore)

IGTC - 12h di Bathurst: Elenco Iscritti