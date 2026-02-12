Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Ferrari: scoperto il sistema che aziona l'ala mobile. Sono tutti diversi!

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2, ore 15: Russell sale terzo con la nuova PU

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

WEC
WEC
WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro
Ultime notizie
Intercontinental GT Challenge 12h di Bathurst

IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst

Il Team WRT ha presentato la colorazione delle sue M4 per la 12h del Mount Panorama: la #46 del 'Dottore', Marciello e Farfus veste il bianco e nero opposti, mentre la #32 di Weerts/Van Der Linde/Pepper è un omaggio alla Art Car del 1985.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Foto di: BMW Motorsport

Sarà a due facce la BMW #46 che segna l'inizio della stagione 2026 al volante della M4 per Valentino Rossi, di scena questo fine settimana sul Mount Panorama per la 12h di Bathurst.

Proprio come i suoi classici simboli, sole e luna, anche la vettura preparata dal Team WRT che il 'Dottore' condividerà con Raffaele Marciello ed Augusto Farfus in questo primo evento dell'Intercontinental GT Challenge ha gli... opposti che si attraggono.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Foto di: BMW Motorsport

La BMW veste infatti la metà di destra di muso e tettuccio in un nero opaco che fa da contraltare al bianco della sezione di sinistra (ribaltandosi sul posteriore), con gli immancabili inserti giallo-fluo che contraddistinguono le macchine del pilota di Tavullia.

L'idea ripropone quello che a grandi linee si era già potuto vedere a Daytona, dove le LMDh avevano appunto colori simili e la nuova scritta 'Gen M' che BMW quest'anno ha voluto ingrandire e rendere più visibile sulle proprie ammiraglie.

Per la sorellina #32 di Kelvin Van Der Linde, Jordan Pepper e Charles Weerts, BMW e WRT hanno invece rispolverato una vecchia tradizione della Casa bavarese, ovvero le Art Car colorate da artisti particolari.

Per l'occasione, l'omaggio è all'australiano Ken Done, che nel 1989 ideò la livrea per una M3, ottava di questa unica serie inaugurata nel 1975 e che ha avuto come ultimo prodotto la M Hybrid V8 #20 che ha corso la 24h di Le Mans nel 2024.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

WEC
WEC
WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026

Valerio Rinicella entra nel programma giovani di Genesis e correrà in ELMS

WEC
WEC
Valerio Rinicella entra nel programma giovani di Genesis e correrà in ELMS
More from
Valentino Rossi

Valentino Rossi autista del... tram di Mattarella per Milano-Cortina

MotoGP
MotoGP
Valentino Rossi autista del... tram di Mattarella per Milano-Cortina

MotoGP | VR46 Racing Apparel lancia le collezioni Yamaha Ambassador e Heritage del "Dottore"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | VR46 Racing Apparel lancia le collezioni Yamaha Ambassador e Heritage del "Dottore"

La guerra dei Rossi: Valentino triste e preoccupato, missili dalla compagna di Graziano. Che vuole sposarsi

MotoGP
MotoGP
La guerra dei Rossi: Valentino triste e preoccupato, missili dalla compagna di Graziano. Che vuole sposarsi
More from
Team WRT

IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

IMSA
IMSA
24h di Daytona
IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

GTWC | Rossi affiancato da Hesse e Harper sulla BMW #46 nel 2026

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
GTWC | Rossi affiancato da Hesse e Harper sulla BMW #46 nel 2026

Valentino Rossi conferma: "Farò il GTWC e ho rinnovato con BMW per 3 anni"

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
Valentino Rossi conferma: "Farò il GTWC e ho rinnovato con BMW per 3 anni"

Ultime notizie

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Williams cura la micro-aerodinamica: ecco i deviatori di flusso nel T-tray

WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

WEC
WEC WEC
WEC | Ferrari presenta al MEF la nuova livrea 2026 della 499P il 25 febbraio

F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Stroll suona l'allarme: "Aston 4" più lenta degli altri e non è dovuto solo alla PU"