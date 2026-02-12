IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst
Il Team WRT ha presentato la colorazione delle sue M4 per la 12h del Mount Panorama: la #46 del 'Dottore', Marciello e Farfus veste il bianco e nero opposti, mentre la #32 di Weerts/Van Der Linde/Pepper è un omaggio alla Art Car del 1985.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi
Foto di: BMW Motorsport
Sarà a due facce la BMW #46 che segna l'inizio della stagione 2026 al volante della M4 per Valentino Rossi, di scena questo fine settimana sul Mount Panorama per la 12h di Bathurst.
Proprio come i suoi classici simboli, sole e luna, anche la vettura preparata dal Team WRT che il 'Dottore' condividerà con Raffaele Marciello ed Augusto Farfus in questo primo evento dell'Intercontinental GT Challenge ha gli... opposti che si attraggono.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi
Foto di: BMW Motorsport
La BMW veste infatti la metà di destra di muso e tettuccio in un nero opaco che fa da contraltare al bianco della sezione di sinistra (ribaltandosi sul posteriore), con gli immancabili inserti giallo-fluo che contraddistinguono le macchine del pilota di Tavullia.
L'idea ripropone quello che a grandi linee si era già potuto vedere a Daytona, dove le LMDh avevano appunto colori simili e la nuova scritta 'Gen M' che BMW quest'anno ha voluto ingrandire e rendere più visibile sulle proprie ammiraglie.
Per la sorellina #32 di Kelvin Van Der Linde, Jordan Pepper e Charles Weerts, BMW e WRT hanno invece rispolverato una vecchia tradizione della Casa bavarese, ovvero le Art Car colorate da artisti particolari.
Per l'occasione, l'omaggio è all'australiano Ken Done, che nel 1989 ideò la livrea per una M3, ottava di questa unica serie inaugurata nel 1975 e che ha avuto come ultimo prodotto la M Hybrid V8 #20 che ha corso la 24h di Le Mans nel 2024.
