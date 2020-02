SBK, ecco la Ducati Panigale V4 R di Redding e Davies

A poco meno di tre settimane dall’inizio della stagione 2020 del Mondiale Superbike, ecco svelata la Ducati che andrà a caccia del titolo in questo nuovo campionato. Il team Aruba.it ha svelato la Panigale V4 R che proverà a fermare lo strapotere di Jonathan Rea e della Kawasaki ed il teatro della presentazione è stato l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nuova stagione, nuova line-up: Ducati presenta ufficialmente non solo la proprio moto ma anche i propri piloti, che abbiamo già avuto modo di vedere in occasione dei test di gennaio a Jerez de la Frontera e Portimao. Accanto al confermato Chaz Davies troviamo Scott Redding, esordiente nel mondiale delle derivate di serie ma pilota di grande esperienza proveniente dalla MotoGP. Il duo Davies-Redding proverà a lottare già da Phillip Island per riportare a Borgo Panigale quel titolo che manca dal 2011, con Carlos Checa.

La moto che scende in pista quest’anno rappresenta un’evoluzione della Panigale V4 R che ha debuttato nel 2019. La quattro cilindri è entrata in azione già nei test invernali e continuerà il lavoro di sviluppo a Phillip Island prima dell’inizio della stagione. C’è tanta attesa nei confronti dei due portacolori del team Aruba.it –Racing Ducati, che sono chiamati ad ottenere grandi risultati. Il grande lavoro svolto in casa Ducati riguarda maggiormente l'ambito tecnico: la moto del 2020 è più alleggerita e si è lavorato in particolare sulla ciclistica, sul forcellone e sulle sospensioni posteriori.

Diversa anche la tonalità di rosso della livrea, che passa da quello Aruba.it a quello Ducati, simile a quello delle Desmosedici GP 2020. Sparisce l'argento sulla cover del serbatoio, mentre trovano collocazione nuovi sponsor, come Lenovo, già presente sui prototipi di Borgo Panigale che corrono in MotoGP con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

L’obiettivo di Chaz Davies è chiaro: al suo settimo anno a Borgo Panigale, il gallese punta al titolo. L’impresa non gli è ancora riuscita e spera che il 2020 sia l’anno giusto. Il pilota britannico inizia la nuova stagione con sensazioni decisamente più positive rispetto allo scorso anno, in cui è stato condizionato soprattutto nelle prime fasi da un infortunio alla spalla che non gli ha permesso di trarre il massimo dalla quattro cilindri.

"Quest'anno è diverso rispetto al 2019 - afferma Davies - fisicamente sono al 100% e questo è molto importante per iniziare la stagione al meglio. I ragazzi a Bologna hanno svolto un buon lavoro, abbiamo fatto un buon passo in avanti con il motore ed il telaio. Sono fiducioso e carico per la stagione".

Le ambizioni di Scott Redding non sono così diverse da quelle del suo compagno di squadra: il britannico ancora non conosce bene la Panigale V4 R, ma dai primi test l’adattamento è sembrato più che positivo. Il campione BSB in carica non fa proclami, ma indubbiamente cercherà di portarsi immediatamente nelle posizioni di testa per essere competitivo e lottare con i propri rivali.

"Già da subito ho sentito un buon feeling con la squadra - commenta Redding, alla sua prima stagione a Borgo Panigale - mi sento molto rilassato e penso che abbiamo buone opportunità per disputare una buona stagione".