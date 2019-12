Il WRC dà i numeri: Tanak ancora con l'8, Ogier con il 17

Il WRC 2020 dà i numeri. No, nessuno, nel Mondiale Rally, ha perso la testa. Si tratta invece della scelta dei numeri di gara che distingueranno i protagonisti della prossima stagione, che scatterà nell'ultimo fine settimana del mese di gennaio con il Rallye Monte-Carlo.

Dalla passata stagione i piloti possono scegliere un numero permanente da adottare nel corso della propria carriera nel WRC e, dopo 6 anni, ci sarà una grossa novità: dopo aver perso il titolo iridato Piloti 2019, Sébastien Ogier sarà costretto a correre con un numero differente dall'1 che ha portato per più di un lustro.

Il neo-pilota del team Toyota Gazoo Racing ha scelto di correre con il 17. Le novità in casa Toyota continuano, perché anche Kalle Rovanpera ha annunciato con quale numero correrà: si tratta del 69. Nel motorsport - anche se a 2 ruote - ci ricordiamo bene come il 69 sia stato il numero di riconoscimento di Nicky Hayden, campione del mondo di MotoGP nel 2006 quando difendeva i colori del team Honda HRC e riuscì nell'impresa di battere un Valentino Rossi nel punto massimo della sua carriera.

L'unico pilota Toyota ad aver scelto di correre con il numero dell'anno passato è Elfyn Evans, che continuerà ad essere distinguibile attraverso il numero 33 sul tettuccio, sulle fiancate e sui finestrini laterali.

Grosse novità anche in Hyundai, perché Ott Tanak - un po' a sorpresa - sembra aver scelto di rinunciare al numero 1 che spetta di diritto al campione del mondo in carica per continuare a usare l'8. Dunque nel 2020 il numero del campione non verrà sfruttato, così come accade ormai da anni in altre discipline del motorsport come la F1 (Hamilton corre con il 44) e la MotoGP (Marquez sfoggia sempre il 93).

Novità anche per quanto riguarda Sébastien Loeb, che abbandona il 19 e prende il numero 9. Non è difficile capire il motivo di questa scelta, considerando il numero di Mondiali vinti in carriera nel WRC...

Rimangono invece ancora vacanti i 3 sedili delle Fiesta che prenderanno il via del Rallye Monte-Carlo. Uno di questi dovrebbe essere di Teemu Suninen (nel 2019 ha corso con il numero 3), l'altro, invece, sembra destinato a Esapekka Lappi (che quest'anno ha usato il 4).

Team Numero di gara Piloti 2020 Toyota Gazoo Racing 17 Sébastien Ogier 33 Elfyn Evans 69 Kalle Rovanpera Tommi Makinen Racing ? Takamoto Katsuta 10 (?) Jari-Matti Latvala Hyundai Motorsport 11 Thierry Neuville 8 Ott Tanak 9 Sébastien Loeb 6 Daniel Sordo M-Sport Ford 4 (?) Esapekka Lappi (?) 3 (?) Teemu Suninen

In grassetto i nuovi piloti ingaggiati dai team