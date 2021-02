WRC, Rally Arctic: 13 WRC Plus iscritte. C'è anche Bertelli!

Gli organizzatori del Rally Arctic Finland, secondo appuntamento del WRC 2021, hanno pubblicato la entry list ufficiale dell'evento. Al di là dei tre team ufficiali, spicca il numero delle vetture WRC Plus presenti.

Le vetture della classe maggiore del WRC saranno ben 13, con diversi piloti e team privati che si sono aggiunti per rimpinguare il numero di World Rally Car al via del secondo appuntamento della stagione.

Toyota, in testa ai due Mondiali dopo l'1-2 di Monte-Carlo, sarà presente con 4 vetture di fatto ufficiali: Ogier, Evans e Rovanpera, ma anche quella per Takamoto Katsuta, che quest'anno prenderà parte a tutte le 12 gare previste in calendario.

Di Hyundai, invece, ne vedremo addirittura 5. Presenti le 3 ufficiali per Tanak, Neuville e Breen, il team 2C Competition ha iscritto ben 2 i20 Coupé WRC per Pierre-Louis Loubet (anche lui correrà tutta la stagione) e per l'esordiente Oliver Solberg. Stiamo parlando di due piloti junior di Hyundai.

M-Sport entrerà con 2 vetture ufficiali, quelle per Gus Greensmith - l'unico titolare della stagione 2021 - e per Teemu Suninen, il quale dovrà riscattare un'inizio di stagione difficile dopo l'incidente arrivato dopo i primi chilometri di gara a Monte-Carlo.

Di Ford Fiesta ne troveremo altre due e, una in particolare, è un ritorno molto gradito. Nella entry list del Rally Arctic Finland c'è il team Fuckmatiè WRT, dunque significa che tornerà a correre nel Mondiale il nostro Lorenzo Bertelli, navigato da Simone Scattolin.

Per Bertelli si tratta di un ritorno nel Mondiale. L'ultima sua presenza risale ormai al Rally del Cile 2019 che si disputò in maggio, dunque poco meno di 2 anni d'assenza nel Mondiale Rally. Ultima WRC quella del team Janpro, che schiererà Janne Tuohino navigato da Reeta Hamalainen.