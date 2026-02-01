WEC | Pubblicato il primo programma della 1812km del Qatar

Mancano ancora un paio di mesi al via di stagione del FIA World Endurance Championship e mentre i vari Costruttori, team e piloti si preparano prendendo parte a gare di durata di altri campionati e allenandosi a casa, si inizia a programmare quella che sarà la tappa d'apertura del 2026.

La 1812km del Qatar ha mantenuto la sua posizione in calendario, seppur con uno spostamento di data rispetto all'annata scorsa; questo perché a Doha si va di pari passo con la religione locale e il relativo Ramadan, che quindi ha fatto fissare i giorni dal 26 al 28 marzo per il round che avrà luogo sul tracciato di Lusail.

Il fine settimana precedente si terranno anche i test del Prologo, seppur non tutti potranno presenziarvi a tempo pieno vista la concomitanza con la 12h di Sebring dell'IMSA SportsCar Championship, in programma in Florida sabato 21 marzo.

Logo WEC Qatar 1812km Foto di: FIA WEC

Nel frattempo, gli organizzatori della manifestazione qatariota hanno cominciato a diramare gli orari della settimana di gara, che verrà inaugurata dalle due sessioni di Prove Libere del giovedì, entrambe di 90', seguite venerdì dalla terza (da 60') che sarà l'antipasto alle Qualifiche con relativo assalto alle Hyperpole per le Classe HYPERCAR e LMGT3.

Il via della gara è fissato per sabato alle ore 13;00 locali, con una distanza di - appunto - 1812km o comunque 10 Ore. Considerando le 2 ore di differenza col fuso del Medio Oriente, vediamo quali sono gli orari italiani per le attività in pista.

GIOVEDÌ 26 MARZO

Prove Libere 1: 13;00-14;30

Prove Libere 2: 17;30-19;00

VENERDÌ 27 MARZO

Prove Libere 3: 11;00-12;00

Qualifiche LMGT3: 15;00-15;12

Hyperpole LMGT3: 15;20-15;30

Qualifiche HYPERCAR: 15;40-15;52

Hyperpole HYPERCAR: 16;00-16;10

SABATO 28 MARZO

Gara: 11;00