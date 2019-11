WEC: G-Drive Racing torna a correre in Bahrain

Notizia importante per gli amanti delle corse di durata. Il team G-Drive Racing torna nel WEC in occasione della 8 Ore del Bahrain: sarà la prima apparizione del team dalla 24 Ore di Le Mans del giugno scorso, dove si piazzò al sesto psoto in categoria LMP2.

L'Oreca 07 – brandizzata come Aurus 01 – sarà affidata alle mani del due volte campione di Formula E ed ex Toro Rosso Jean-Eric Vergne, oltre al proprietario del team Roman Rusinov e a Job van Uitert, il quale ha partecipato di recente alla tappa di Silverstone al volante del prototipo del team TDS Racing Nederland in sostituzione di Nyck de Vries.

Rusinov e compagni parteciperanno anche all'Asian Le Mans Series 2019/20, con il russo che sarà affiancato da Hoogenboom e French.

Il ritorno del G-Drive Racing riporta il numero dei prototipo LMP2 a 9, con un totale di 31 vetture al via della 8 Ore del Bahrain dal momento che le GTE Am saranno 10.