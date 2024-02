WEC | Ecco programma e orari TV per la 1812 Km del Qatar

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship è alle porte e questo fine settimana i protagonisti della serie si daranno battaglia per la 1812 Km del Qatar.

Sul Lusail International Circuit è inevitabile altissima l'attesa per l'inizio della competizione, non solo per le 37 vetture iscritte al campionato promosso dall'Automobile Club de l'Ouest, ma anche per la marea di nomi altisonanti in griglia.

In Classe Hypercar chiaramente i riflettori sono puntati tutti sulla Toyota Campione in carica, che dovrà certamente vedersela con una Ferrari che non ha nascosto le proprie ambizioni iridate e che quest'anno si presenta anche con la 499P #83 privata di AF Corse ad aggiungersi alle ufficiali #50 e #51.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

La Peugeot proverà ad essere finalmente competitiva quando arriverà la 9X8 con ala e aggiornamenti vari, ma intanto in Medio Oriente si presenterà col vecchio modello, contanto su un Balance of Performance favorevole.

Attesa anche per le LMDh di Porsche e Cadillac, cresciute tanto nell'arco della passata stagione e pronte a sfruttare i passi avanti compiuti in inverno per infilarsi nel duello con le Hypercar.

E poi ci sono le novità rappresentate da Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini, che non saranno da meno e vorranno dire la loro in una battaglia serratissima già sulla carta per il peso e la storia che hanno tutti i marchi della categoria.

Curioso è poi l'esordio della nuovissima Classe LMGT3, tra cui spiccano anche qui Costruttori importanti. Il nome che tutti però attendono di vedere all'opera è quello di Valentino Rossi, al debutto con la BMW M4 #46 del Team WRT.

Ci sono le neonate Ford Mustang e Corvette Z06 fra i 18 mezzi iscritti andando ad incrociare le armi contro Ferrari, Lexus, Porsche, Lamborghini, McLaren ed Aston Martin.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: Shameem Fahath

Il programma

Dopo i test collettivi del Prologo si inizia a pensare al weekend di gara con le due sessioni di Prove Libere del giovedì, alle quali si aggiungerà la terza del venerdì, antipasto delle Qualifiche.

Le prove cronometrate per definire la griglia di partenza avranno la novità delle due sessioni: nella prima verranno promossi i migliori 10 delle Classi Hypercar e LMGT3, i quali nella successiva daranno l'assalto alla Hyperpole.

La 1812 Km prenderà il via sabato e durerà 10 Ore in totale. Tenendo conto delle 2 ore di fuso che ci separano da Lusail, vediamo qual è il programma secondo gli orari italiani.

Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: 10;20-11;50

Prove Libere 2: 15;30-17;00

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: 9;00-10;00

Qualifiche LMGT3: 14;00-14;12

Qualifiche Hypercar: 14;20-14;32

Hyperpole LMGT3: 14;40-14;50

Hyperpole Hypercar: 14;58-15;08

Sabato 2 marzo

Gara: 9;00-19;00 (10h - 1812km)

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Doriane Pin, Michelle Gatting Photo by: Shameem Fahath

FIA WEC 2024: come posso vedere la 1812 Km del Qatar

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 sul canale ufficiale YouTube del WEC. A seguire ci saranno le Qualifiche coperte da Eurosport 2 e Discovery+ a partire dalle ore 13;50 (commento di Nicola Villani e Marco Petrini).

La Gara scatterà domenica con diretta integrale su Discovery+, mentre Eurosport 2 coprirà le fasce 8;30-12;00 e 17;15-19;30 (commento di Nicola Villani, Marco Petrini, Daniele Galbiati e Fabio Magnani). Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista:

Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: 10;20-11;50 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 15;30-17;00 (solo Livetiming)

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: 9;00-10;00

Qualifiche: dalle 13;50 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Sabato 2 marzo

Gara: 9;00-19;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)