WEC | Michelin: finalmente spalle colorate per le mescole

La Michelin ha scelto di introdurre la colorazione della spalla per le gomme che utilizzano i prototipi della Classe Hypercar nel FIA World Endurance Championship.

A partire dalla stagione 2024 il costruttore di pneumatici francese ha (finalmente, va detto) reso un po' più facilmente riconoscibili le tre mescole che vengono montate sulle LMH e LMDh della categoria regina della serie.

Fino allo scorso anno ogni tipo di pneumatico poteva essere identificato tramite un bollino di colore differente, che spesso era difficile da individuare per gli addetti ai lavori, più volte aiutati dai team che ne comunicavano la tipologia tramite le comunicazioni ufficiali.

Da questa stagione ci sarà una striscia più ampia sui Pilot Sport slick: bianca indicherà la mescola più morbida, gialla la media e rossa quella più dura, queste ultime due fornite per la 1812 Km del Qatar che andrà in scena sabato 2 marzo. Infine l'azzurro è il colore scelto per i pneumatici da pioggia, come spiegato nella nota ufficiale.

Bianco (mescola morbida): "Il bianco simboleggia il clima freddo e invernale e questa mescola, la più morbida della gamma, è la più adatta alle condizioni più fredde".

Giallo (mescola media): "La scelta del giallo per la mescola media è indicativa dell'ampia finestra di temperatura che questa mescola copre".

Rosso (mescola dura): "Il rosso è facilmente associato al calore. Quando la temperatura della pista è elevata, la mescola più appropriata da utilizzare è quella più dura".

Blu (pneumatico da pioggia): "Il blu è un colore comunemente associato all'acqua. È stato scelto anche per gli pneumatici da bagnato utilizzati dalle vetture GT3".

Michelin Photo by: Michelin

"Abbiamo optato per colori che sono l'opposto di quelli che vediamo in altri campionati, in particolare in Formula 1, basando la scelta sulle rispettive finestre di funzionamento dei nostri pneumatici piuttosto che sulla durezza della loro mescola", ha dichiarato Pierre Alves, responsabile di Michelin per le corse Endurance.

"In ogni gara, i nostri team potranno beneficiare del supporto e della guida esperta dei nostri consulenti tecnici dedicati. La nostra gamma endurance è stata sviluppata molto prima che il calendario 2024 prendesse forma, e rimangono ancora diverse incognite".

"Per alcuni circuiti non disponiamo di dati relativi ai pneumatici, per cui i nostri partner avranno bisogno del nostro contributo. Detto questo, sui circuiti in cui non abbiamo mai corso, abbiamo almeno condotto delle simulazioni".

"Utilizzando le informazioni raccolte durante i test, i nostri tecnici saranno in grado di individuare le finestre ottimali per ogni pneumatico, al fine di rispondere alle esigenze specifiche della superficie della pista, delle vetture e delle condizioni atmosferiche prevalenti".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Shameem Fahath

"Un anno eccezionale di gare endurance attende Michelin, con non meno di nove Costruttori prestigiosi di auto coinvolti nella Classe Hypercar, la più importante di questo sport! 19 prototipi equipaggiati Michelin parteciperanno all'apertura del FIA World Endurance Championship 2024 in Qatar, e 23 sono attesi per la 24 Ore di Le Mans di giugno", spiega la nota ufficiale della Casa transalpina.

"L'annuncio da parte dell'Automobile Club de l'Ouest e della Fédération Internationale de l'Automobile della creazione di una nuova Classe Hypercar nelle gare di durata risale al 2018, quando Michelin è stata nominata fornitore esclusivo di pneumatici per le vetture".

"Dopo 10 mesi di progettazione assistita al computer e di lavoro al simulatore, i primi Michelin Pilot Sport per questi sofisticati prototipi hanno fatto il loro primo giro in pista nel marzo 2021, poche settimane prima della loro prima apparizione in gara nel FIA WEC a Spa-Francorchamps, in Belgio".

"Nel corso del 2022 e del 2023, Peugeot, Porsche, Cadillac e Ferrari si sono unite a Toyota nella nuova categoria, mentre Michelin ha continuato a sviluppare la sua gamma, aggiungendo misure alternative e un nuovo pneumatico da pioggia contenente una maggiore percentuale di materiali sostenibili senza alcun danno per le prestazioni".

"Quest'anno segna l'alba di quella che si preannuncia come una nuova era d'oro per le gare di durata, con l'ingresso di altri quattro costruttori nella categoria Hypercar: BMW, Lamborghini, Alpine e Isotta Fraschini".

"Le 72 ore di gara della stagione inizieranno con la 1812 Km del Qatar, il 2 marzo, e si concluderanno esattamente otto mesi dopo in Bahrain, il 2 novembre, con Le Mans ancora una volta protagonista della stagione il 15-16 giugno".

"Michelin è attesa quindi da una stagione eccezionale in collaborazione con i suoi nove partner, e allo stesso tempo si prepara per il 2025 lavorando sulla longevità e sulla consistenza dei suoi pneumatici slick Pilot Sport e quelli da pioggia che contengono almeno il 50% di materie prime rinnovabili/riciclate".

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Ricordiamo che per ogni evento ciascuna Hypercar/LMDh avrà a disposizione 12 gomme per le Prove Libere, 4 di mescola morbida per la Hyperpole (ad eccezione del Qatar dove non saranno disponibili) e i seguenti numeri per Qualifiche+Gara: 18 per le 6 Ore, 26 per le 8 Ore, 32 per le 10 Ore (in questo caso la 1812 Km che si svolge a Lusail).

Per la 24h di Le Mans saranno disponibili 24 pneumatici da montare tra Prove Libere e Qualifiche, 8 per la Hyperpole e 56 per la gara. Non ci sono limitazioni invece per quel che riguarda le gomme da pioggia.

Il regolamento stilato da FIA WEC e ACO recita quanto segue:

Il numero massimo di pneumatici da asciutto che possono essere utilizzati durante una gara è definito come segue:

- Per le sessioni di prove libere, dall'inizio delle sessioni di prove.

- Per la sessione di qualifica e la gara, dall'inizio della sessione di qualifica.

- Per l'Hyperpole, dall'inizio della sessione.

- Per passare dalla corsia dei box alla griglia di partenza prima dell'inizio della gara, i pneumatici utilizzati possono essere da asciutto o da bagnato.

pneumatici da asciutto o da bagnato e non saranno conteggiati nell'assegnazione.

Pneumatici per il bagnato

Il numero di pneumatici da bagnato utilizzabili durante una gara non è limitato. Durante le prove e la gara, i pneumatici da bagnato possono essere utilizzati solo quando la pista è stata dichiarata bagnata dal Direttore di gara.

Per la categoria Hypercar

- Per i pneumatici 29/34: sarà effettuato un sorteggio casuale per ogni gara e gli pneumatici saranno riattribuiti in modo casuale a ogni concorrente da parte dei Delegati Tecnici. Questi pneumatici devono essere utilizzati nell'assegnazione "Qualifiche + Gara". I dettagli saranno

saranno definiti dal Comitato WEC.

- Per i pneumatici 31/31: un meccanismo di raccolta e reintroduzione dei pneumatici sarà definito dal Comitato WEC

- Il Comitato WEC potrà modificare il meccanismo di attribuzione casuale di raccolta e reintroduzione degli pneumatici in qualsiasi momento della stagione.

#20 BMW M Team Wrt BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Photo by: Erik Junius

Anche quest'anno, incluso l'evento del Circuit de la Sarthe che fece eccezione nel 2023, non sarà possibile utilizzare sistemi di pre-riscaldamento delle gomme, quindi termocoperte o i cosiddetti 'forni' o 'scaldoni'.

Soltanto i Delegati Tecnici e i loro assistenti sono responsabili di determinare una violazione di quanto sotto riportato.

- È vietato qualsiasi trattamento chimico e/o meccanico, ad eccezione della rimozione dei detriti raccolti sulla pista.

- Sarà consentito l'uso di uno strumento di riscaldamento per rimuovere i detriti o pulire le ruote, tranne che per le fasce orarie che iniziano due ore prima di una sessione fino alla fine della sessione stessa.

- Il battistrada e il profilo degli pneumatici non devono essere modificati o tagliati.

- Qualsiasi processo che comporti un tentativo diretto o indiretto di modificare la temperatura di un pneumatico (rispetto alla temperatura ambiente) è vietato. Questo include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il riscaldamento dei componenti delle sospensioni, dei mozzi delle ruote e dell'impianto frenante. Modifica del mezzo di riempimento, del sistema/elemento di riscaldamento dell'acqua quando si lavano le ruote.

- L'uso di qualsiasi dispositivo termico o di ritenzione del calore, nonché il trattamento chimico o l'uso di componenti chimici per i pneumatici, i cerchioni e le ruote sono vietati. Ai concorrenti è proibito utilizzare qualsiasi metodo di cui sopra per tutta la durata della competizione.

I pneumatici, le ruote e i cerchioni devono rimanere completamente visibili, senza alcuna

ostruzione, per tutta la durata della competizione. Essi devono essere nell'area esterna situata immediatamente sul retro del garage. garage. Devono essere visibili agli ufficiali di gara in ogni momento della gara, nei tempi definiti nell'articolo 4.4.2.

In ogni caso, le istruzioni degli ufficiali di gara devono essere rispettate. L'uso di tende di stoccaggio nelle aree designate è consentito solo se sempre ventilate con aria ambiente e accessibili. Ulteriori restrizioni possono essere applicate per i pneumatici da qualifica dai Delegati Tecnici.