WEC | Ecco elenco iscritti e programma per la 6h del Fuji

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti per la 6h del Fuji, prossimo evento della stagione 2022 che si terrà in Giappone; un ritorno dopo gli anni di assenza a causa della pandemia di Coronavirus che ha impedito le trasferte nel Sol Levante.

Il fine settimana del 9-11 settembre saranno 36 le vetture presenti in griglia, con l'assenza ormai già ufficializzata della Glickenhaus, che non si recherà in Estremo Oriente e lascerà la battaglia della Classe Hypercar alle coppie di Toyota e Peugeot, oltre alla Alpine.

13 sono invece le LMP2 iscritte per il momento, ma anche qui avremo un paio di assenze tra gli equipaggi. Vector Sport e WRT hanno infatti una casella da riempire perché i loro rispettivi piloti, Nico Muller e René Rast, daranno priorità all'impegno con Audi Sport nel DTM, che lo stesso fine settimana è di scena a Spa-Francorchamps.

Stesso discorso vale per Nick Cassidy, che in accordo con AF Corse volerà in Belgio per condurre la Ferrari 488 griffata AlphaTauri. Il suo posto sulla #54 del team piacentino al Fuji verrà preso da Davide Rigon, che darà l'assalto alla Classe LMGTE AM assieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci.

In questa categoria non ci sono altre novità al momento, con 13 macchine nella lista che si aggiungono alle 5 LMGTE PRO ufficiali di Ferrari-AF Corse, Porsche-Manthey e Corvette-Pratt&Miller.

Azione Photo by: Morgese / Gandolfi

IL PROGRAMMA

C'è da tenere conto del fuso orario per la gara del Fuji, dunque gli appassionati in Italia saranno costretti alla levataccia per godersi lo spettacolo del Mondiale.

Ecco le sessioni con gli orari italiani provvisori delle attività in pista

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1: 4;00-5;30

Prove Libere 2: 8;30-10;00

Sabato 10 settembre

Prove Libere 3: 3;20-4;20

Qualifiche LMGTE: 7;40-7;50

Qualifiche LMH-LMP2: 8;00

Domenica 11 settembre

Gara: 4;00-10;00 (6h)

FIA WEC - 6h DEL FUJI: Elenco Iscritti