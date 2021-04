WEC: ecco BoP e programma per la 6h di Spa-Francorchamps

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato il primo Balance of Performance stagionale in vista della 6h di Spa-Francorchamps che darà il via alla battaglia 2021.

Lunedì e martedì i team del Mondiale Endurance saranno impegnati nel Prologo sulle Ardenne, dove da giovedì pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prime Prove Libere.

Per quanto riguarda il BoP, la FIA ha definito tutti i parametri da rispettare tra pesi e potenze, cercando di livellare le prestazioni tra la nuovissima Toyota Hypercar e la 'vecchia' LMP1 della Alpine.

Le due GR010 viaggeranno sui 1040kg, con 964MJ di energia massima per turno da sfruttare, su una potenza di 520kW (pari a 697CV).

Di contro, la A480 preparata dal Team Signatech sarà su 930kg (che sono poco più di un centinaio in aggiunta rispetto al via dello scorso anno), con 920MJ da sfruttare e 450kW (603CV), ricordando che per tutto il 2021 monterà il kit aerodinamico a basso carico.

Parlando invece delle vetture GTE, la più leggera di tutte è la Corvette #64 di cui si occuperà la Pratt & Miller Motorsports; 1235kg è infatti il peso della C8.R, mentre le Ferrari sono sui 1260kg e le Porsche 1259kg. Queste ultime avranno un restrittore di 30,3 mm di diametro, con la Corvette a 43,5mm.

Per completare il discorso relativo al programma della settimana, come detto prima ci saranno due giorni di Prologo. Lunedì 26 si gira dalle 10;00 alle 12;00 e dalle 14;00 alle 17;55, il giorno seguente invece dalle 9;05 alle 12;00 e dalle 14;00 alle 17;00.

Mercoledì è giorno di pausa, poi via alle verifiche tecniche il giovedì mattina, prima delle Prove Libere 1 dalle 15;30 alle 17;00.

Venerdì altre due sessioni di Libere, poi Qualifiche a partire dalle ore 18;20, prima per le GTE e poi ler Hypercar e LMP2, da quest'anno con un solo pilota a bordo per team.

La 6h scatterà invece alle 13;30 di sabato 1 maggio.