Ultimate Cup | Graff parte con una doppietta al Paul Ricard

David Droux, Eric Trouillet e Luis Sanjuan si sono assicurati la vittoria assoluta e quella in Classe Nova NP02 in un finale emozionante.

Nell'ultimo giro della gara, l'equipaggio dell'auto #9 ha dovuto rallentare per risparmiare carburante. Il distacco creato nell'ultima ora ha però permesso al trio franco-svizzero di centrare il primo successo del 2024.

"È stata una gara con molti ostacoli - ha ammesso Droux - Siamo stati reattivi durante i pit stop. Ho dovuto risparmiare carburante per evitare di fare un giro in più, ma stata una gara intensa, abbiamo comunicato molto via radio per raggiungere l'obiettivo che avevamo programmato".

Sanjuan ha elogiato la squadra: "Fantastico lavoro degli ingegneri, del mio team e dei miei compagni di squadra".

"Ci apprezziamo molto l'un l'altro, ci piace condividere questi momenti insieme", ha chiosato Trouillet.

La festa Graff è stata completata dal secondo posto della vettura #8 di Louis Rossi, Loris Kyburz e Yann Zimmer. Gli uomini di Pascal Rauturier hanno gestito perfettamente l'aspetto strategico per piazzare due delle loro tre auto sul podio. L'unica ombra è stata il problema meccanico occorso alla vettura #7 di James Winslow e Alim Geshev, che li ha costretti al ritiro.

I campioni in carica Nicolas Maulini e Jacques Wolff (Racing Spirit of Leman) sono saliti sul terzo gradino del podio dopo essere partiti dalla 22ª posizione! Al suo debutto con COGEMO, Yohan Rossel, accompagnato da Jesse Bouhet e Antoine Lacoste, si è classificato quarto. La ANS Motorsport #71 (Marc Faggionato, Karen Gaillard e Iko Segret) ha completato la Top5.

Il Team Virage ha vinto la categoria LMP3. Con una seconda parte di gara ottima; Raphael Narac, Jacek Zielonka e Daniel Macia si sono assicurati la prima vittoria insieme.

"È incredibile iniziare la nostra avventura nell'Endurance in questo modo - si è congratulato lo spagnolo - Eravamo tutti alle prime armi al volante di questa vettura. Iniziare con una vittoria è il modo migliore per dare il via alla nostra stagione".

Anche la vettura #1 ha compiuto un'improbabile rimonta. Dopo essere entrato ai box al primo giro in seguito a un contatto, Axel Gnos è ripartito in fondo al gruppo. Una buona lettura della gara ha permesso al pilota svizzero e ai due greci, Georgios Kolovos e Panagiotis Kaitatzis, di risalire fino al sesto posto in LMP3.

L'Inter Europol #34 (Alexander Bukhantsov, Pedro Periono e Tim Creswick) ha evitato tutti gli inconvenienti dei primi giri e ha gestito bene i pit stop, il ritmo in pista e gli incidenti per iniziare l'anno con un secondo posto finale.

Con una strategia diversa da quella dei rivali, la RLR M Sport (James Dayson e Ian Aguilera) ha calcolato bene ogni mossa per arrivare terza nella categoria.

Nonostante il giro più veloce della gara, accreditato ad Adrien Closmenil, la vettura #87 non è però riuscita a sfruttare la pole position a causa di un problema tecnico che ha ritardato la sua rimonta verso la vetta della classifica. Tuttavia, il pilota francese e Cédric Oltramare hanno dimostrato che saranno protagonisti per tutta la stagione.

Il prossimo appuntamento della stagione si svolgerà nel sud del Portogallo, all'Autódromo Internacional do Algarve, dal 23 al 26 maggio.