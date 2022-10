CIGT | La corsa ai titoli Endurance 2022 si decide a Monza

Carica lettore audio

L’evento vede nuovamente l’ingresso della Kessel Racing che schiererà una Ferrari 488 GT3 EVO per LMDV-Cutrera-Talarico, finalmente rivedremo le Porsche, una sarà schierata da Huber Racing con Manuel Lauck e il Jorg Drelsow, entrambi tedeschi.

Lauck ha iniziato la sua carriera con il motocross a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, passando Per Polo Cup, Leon Supercopa, Carrera Cup, Ferrari Challenge, VLN, 24H del Nurburgring, Lamborghini GT1, dividendo inoltre nel 2012 la vettura con Giovanardi e Larini.

Nella storia recente Porsche Cup, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora, mentre il compagno dovrebbe essere un neofita.

Seconda Porsche per una “vecchia” conoscenza, Herbert Motorsport con i fratelli Renauer e Bhon con la GT3R.

Ritorna l’equipaggio cinese della Nova Race con Paul IP Kung Ching e Marchy Lee Ying Kin.

Nella classe regina l’affare titolo è tutto una questione VSR, Beretta-Liberati-Nemoto hanno un punto di vantaggio sui compagni Basz-Hites-Michelotto.

Nella PRO-AM la lotta si fa ancora più interessante, Cola-Moulin sono in testa con la Huracan di VSR, a pari punti con la Mercedes di Rappange-Pesce che divideranno il volante con la bresciana Francesca Linossi.

Ancora in lotta l’equipaggio della M4 GT3 di Comandini-Fascicolo-Nilsson, a solo due punti di distacco. Il quarto “incomodo” è l’equipaggio Scholze-Galbiati, la matematica non li mette fuori gioco, anche perché ci sono da considerare gli scarti.

La GT Cup vede entrambi i titoli da assegnare, Mazzola e la sua Ferrari sono al comando con cinque punti di vantaggio, attenzione però alla Huracan di Pavlovic-Fischbaum.

Il pilota serbo ovviamente non deve dimostrare nulla e la sua velocità è cosa nota. Nella classe AM Buttarelli-Cossu sarebbero a punteggio pieno 40 punti scartando lo zero del Mugello, contro i 32 di La Mazza, scartando i sette di Vallelunga. Il pilota catanese per l’occasione sarà affiancato da Fidel Castillo e Alessio Bacci.

Per la Coppa GT Cup Porsche PRO-Am è solo una questione di casa Krypton Motorsport, due gli equipaggi presenti. Una vettura per Berton-Mainetti-Riva e l’altra per Cazzaniga-Di Benedetto-Nicolosi.

A grandi linee questa è la situazione che si prospetta a Monza, magari ci sarà qualche novità, forse sarà il meteo?

A questo punto non potete mancare a questo spettacolo di Monza, che ricordiamo festeggia i suoi 100 anni e per chiudere in bellezza paddock e tribune a ingresso gratuito.