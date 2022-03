Formula E | Svelato il layout del tracciato di Cape Town

Carica lettore audio

Con sede nella zona di Geen Point, a Cape Town, il tracciato utilizza il Cape Town Stadium come punto centrale e si snoda prevalentemente sul lungomare che si affaccia sull’Oceano Atlantico.

Analizzando nel dettaglio il layout si nota come il circuito inizi con un breve rettilineo tra il Green Point Stadium ed il club di cricket per poi proseguire con una stretta curva a sinistra sull’autostrada prima che le vetture girino alla rotonda successiva che verrà utilizzata in gara come una chicane.

Secondo Granger Bay Boulevard le monoposto di Formula E gireranno su Beacj Road e seguiranno la costa prima di immettersi su Fritz Sonnenberg Road e poi tornare verso lo stadio centrale.

Cape Town sarà la seconda città africana ad ospitare un E-Prix dopo la parentesi di Marrakech che ha utilizzato il circuito Moulay El Hassan. I lavori di ammodernamento delle strade inizieranno ad aprile di quest’anno e si concluderanno a dicembre.

"Abbiamo avuto una risposta molto positiva all'interno del nostro ecosistema di squadre, piloti e sponsor riguardo all'arrivo a Cape Town, quindi siamo lieti che la città si unisca al nostro calendario per la Stagione 9", ha dichiarato Alberto Longo Chief Championship Officer della Formula E.

"Quando ho incontrato per la prima volta Iain Banner [presidente del promotore della gara e-Movement] nel 2019, mi ha detto che era fiducioso che Cape Town avesse il potenziale per essere una delle migliori città del nostro calendario globale. Questa è la mia prima visita in Sudafrica e avendo visto la bellezza della città posso dire che aveva ragione".

Banner ha aggiunto: "Il pubblico ha chiesto a gran voce una gara a ruote scoperte su circuito stradale e noi stiamo rispondendo a queste richieste. Con la Table Mountain come sfondo e Robben Island in primo piano, non ho dubbi che la Formula E raccoglierà un grande successo sia a Cape Town che in tutto il Sudafrica".

"Crediamo che ospitare la Formula E a Città del Capo mostrerà l'Africa come un player di primo piano nella transizione verso un futuro più verde, e posizionerà la città e il Capo occidentale come l'hub pionieristico di energia rinnovabile del Sud Africa."

Città del Capo ospiterà anche un E-Fest insieme al round di Formula E, un festival della sostenibilità e della rinnovabilità per promuovere un'economia più verde e mostrare le future soluzioni di e-mobility.