Formula E | Lotterer prende il posto di Askew in Andretti

Carica lettore audio

Nominato come uno dei piloti del prossimo progetto LMDh di Porsche, Lotterer sembrava destinato a lasciare la Formula E dato che il costruttore tedesco aveva inizialmente dichiarato che si sarebbe concentrato sulle gare di durata.

Porsche ha così ingaggiato Antonio Felix da Costa per sostituire il tedesco alla guida della prossima monoposto dell'era Gen3, mentre Pascal Wehrlein è stato confermato per la terza stagione consecutiva.

Lotterer, però, non ha mai nascosto l'ambizione di rimanere in Formula E ed ha trovato la possibilità di proseguire nella categoria trovando l’accordo con il team Andretti.

La squadra americana avrà così una nuova line-up dato che a lasciare il posto a Lotterer è stato Oliver Askew, mentre Jake Dennis è già stato confermato dopo aver firmato un contratto pluriennale.

"Sono entusiasta di unirmi al team Avalanche Andretti per la stagione 9 e per l'inizio dell'era Gen3", ha dichiarato Lotterer. "Lavorare insieme a Jake sarà un'ottima opportunità per continuare a far progredire il team in testa alla classifica".

Per Lotterer si prospetta una stagione densa di impegni dato che dovrà dividersi tra il progetto LMDh di Porsche, che sarà portato avanti in collaborazione con un il Team Penske, ed il campionato di Formula E con Andretti.

Il proprietario del team, Michael Andretti, ha espresso enorme soddisfazione per l'ingaggio di Lotterer ed ha sottolineato come la nuova line-up formerà un'accoppiata "competitiva ed entusiasmante".

"Stiamo sempre cercando di essere all'avanguardia in ogni serie in cui gareggiamo", ha dichiarato Andretti. “Andre porterà una grande esperienza al team Avalanche Andretti ed il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di una squadra in grado di competere per le vittorie e per il campionato mondiale".

Andre Lotterer, Porsche Photo by: Andreas Beil

Lotterer può vantare cinque anni di esperienza in Formula E, avendo corso per Techeetah all'inizio del campionato per poi passare a Porsche quando la Casa ha debuttato nella serie nella stagione 2019-20.

Nonostante questa grande esperienza, il tedesco non è ancora riuscito a conquistare una vittoria anche se ci è andato vicino in diverse occasioni, in particolare durante l'E-Prix di Città del Messico della scorsa stagione vinto da Wehrlein.

Askew, invece, sembra destinato a lasciare del tutto la Formula E dopo aver perso il suo posto in Andretti.

L'americano ha faticato nei primi tre quarti della stagione per poi ottenere un quarto e un quinto posto rispettivamente a Londra e a Seul. Questi risultati tardivi, però, non sono stati sufficienti per garantirgli di disputare una seconda stagione.