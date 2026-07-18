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F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

Il leader del Mondiale firma un giro strepitoso in qualifica in Belgio e si prende la pole a Spa. Ottimo Verstappen secondo anche grazie alla scia data da Hadjar, sacrificato da Red Bull. Norris terzo ma perderà 10 posizioni in griglia: terzo sale Russell, poi le Ferrari.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Spa-ziale. Spa-ventoso. Scegliete voi il gioco di parole che preferite. Andrea Kimi Antonelli continua a fare ciò che sa fare meglio quest'anno: spremere al massimo la Mercedes W17 e firmare una grande pole position al Gran Premio del Belgio, ovvero una delle università che la Formula 1 regala a piloti, addetti ai lavori e appassionati.

Il bolognese, già forte di un ottimo primo tentativo, ha estratto il coniglio dal cilindro nell'ultimo tentativo. Dopo un ottimo primo settore - quella è stata una costante di questo fine settimana per l'italiano - Kimi si è ripetuto nel settore centrale (dove invece sembrava meno a suo agio), per poi cogliere il record nel terzo settore in 28"100.

l'1'44"361 che ne è scaturito lo ha portato a cogliere una pole strepitosa. Basti pensare che Max Verstappen - secondo - si trova a oltre 3 decimi dall'azzurro della Mercedes. un distacco enorme, considerando che stiamo parlando dei due piloti più veloci delle qualifiche odierne.

Domani Antonelli avrà l'occasione di rifarsi dopo qualche fine settimana in cui l'affidabilità lo ha privato di diversi punti importanti nella ricorsa al titolo. Merita invece un applauso il gioco di squadra della Red Bull, con la scia regalata da Isack Hadjar a Max Verstappen in entrambi i giri della Q3. L'olandese ha usufruito così di un extra-boost che ha contato molto, cogliendo una prima fila insperata. 

Questo ha ovviamente penalizzato Hadjar, il quale comunque scatterà dal fondo dello schieramento. A tal proposito, il campione del mondo ha firmato il terzo tempo (a 440 millesimi da Antonelli), ma sconterà 10 posizioni in griglia per avere cambiato la centralina della power unit Mercedes, andando oltre le unità previste dal regolamento sportivo. 

George Russell, così, sale al terzo posto, ma il mezzo secondo pagato oggi in qualifica è solo l'ennesimo schiaffo che Antonelli gli rifila a livello di prestazioni. Il divario tra i due in quanto a tempi sul giro è evidente e il britannico sembra non trovare il modo di trovare una soluzione per cambiare le cose.

La prima Ferrari scatterà al quarto posto, dunque dalla seconda fila, e sarà quella di Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto un crono migliore rispetto a quello di Lewis Hamilton (quinto) di appena 2 millesimi di secondo, ma sufficienti per farlo partire una fila più avanti. Dopo il primo tentativo della Q3, Leclerc sembrava addirittura in corsa per lottare per la prima fila. Poi, però, Leclerc ha dovuto rallentare nel terzo settore a causa di una bandiera gialla vista in zona ingresso pit lane.

Altra qualifica complessa per Oscar Piastri, sesto e staccato di 2 decimi dal tempo del compagno di squadra. Dietro di lui un grande Arvid Lindblad. La Racing Bulls ha azzeccato eccome gli aggiornamenti e l'esordiente - che può disporre del pacchetto intero - ha firmato una grande prova con il settimo posto davanti alla prima Audi, quella di un Gabriel Bortoleto sempre più maturo.

Non è ancora chiaro se le novità che mancano sulla VCARB 03 potessero consentire a Liam Lawson di qualificarsi per la Q3. Ciò che è certo, è che il neozelandese non sia riuscito nell'impresa per appena 38 millesimi. La sua monoposto, dotata di una nuova ala posteriore e nuove prese dei freni si è qualificata 11esima e prima degli eliminati al termine della Q2, davvero una beffa, con Arvid Lindblad che invece è stato abile nel piazzarsi nelle prime 5 file.

Alpine in difficoltà a Spa-Francorchamps, con Pierre Gasly e Franco Colapinto rispettivamente in 12esima e 13esima posizione. Il divario delle A526 dalla qualificazione in Q3 è stato di 2 decimi e mezzo: troppo per ambire a posizioni migliori in griglia.

Q2 difficile per Nico Hulkenberg. Il tedesco, dopo non essere riuscito a qualificarsi per la Q3 (partirà 14esimo) è stato costretto a fermarsi in pista al termine della Q2 a causa di un problema idraulico sulla sua R26. Il dubbio è che questo problema abbia afflitto le sue qualifiche.

Niente da fare nemmeno per Carlos Sainz e Oliver Bearman. Il pilota della Williams e quello della Haas hanno battuto i rispettivi compagni di squadra, ma è una soddisfazione da poco: le loro monoposto occupano gli ultimi posti del centro gruppo e serviranno sforzi molto importanti per recuperare terreno.

Sebbene Sainz sia riuscito a superare la Q1, Alexander Albon ha confermato le grosse difficoltà della Williams. Il thailandese, infatti, è stato il primo degli eliminati nella prima mini sessione delle qualifiche.

L'ex pilota della Red Bull ha mancato la qualificazione per 7 millesimi ed è riuscito a mettersi alle spalle Esteban Ocon, più lento di quasi 7 decimi di secondo da Albon. Il francese continua a essere in crisi non solo per via della monoposto, ma anche nei confronti del compagno di squadra Oliver Bearman, anche lui qualificato per la Q2 sebbene con non poche difficoltà.

Cadillac si conferma in crescita, con Valtteri Bottas e Sergio Perez rispettivamente 19esimo e 20esimo, ma più vicini ai team di coda del centro gruppo (dunque Williams e Haas). Bottas, infatti, è risultato più lenti di appena 22 millesimi rispetto a Ocon, con Sergio Perez a 148 millesimi da lui.

Niente da fare invece per Aston Martin Racing. A Silverstone sanno bene che questo sarà forse il peggiore fine settimana per loro di questa prima parte di stagione e così si sta confermando. Fernando Alonso - 21esimo - è a oltre 2 secondi dalle Cadillac. Conta davvero a poco essersi messo alle spalle Lance Stroll, il quale chiuderà lo schieramento di partenza per la gara di domani.

cq

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

   S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

 0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

 0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

 0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

 0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

 0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

 0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

 0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

 0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 13

+1.462

1'45.823

 0.195 S 238.269
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.759

1'46.120

 0.297 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.970

1'46.331

 0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.031

1'46.392

 0.061 S 236.995
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+2.310

1'46.671

 0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 12

+2.416

1'46.777

 0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+2.418

1'46.779

 0.002 S 236.136
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.759

1'47.120

 0.341 S 235.384
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+3.440

1'47.801

 0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 8

+3.462

1'47.823

 0.022 S 233.849
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 8

+3.610

1'47.971

 0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+5.641

1'50.002

 2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+5.816

1'50.177

 0.175 S 228.853
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