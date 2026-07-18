F1 | Hamilton: "Persi 2 decimi di prestazione dopo la riparazione della SF-26"

Quinto per appena 2 millesimi. Un nulla. Ma così poco è bastato a Lewis Hamilton per perdere la seconda fila e farlo scattare dalla terza in griglia di partenza del Gran Premio del Belgio che avrà luogo domani, alle ore 15:00 italiane.

La piccola beffa assume dimensioni un po' più grandi per Hamilton se si considera che i due millesimi sono andati a vantaggio del compagno di squadra, Charles Leclerc, lui invece sì promosso in seconda fila grazie alla penalità che dovrà scontare Lando Norris per avere introdotto una centralina in più oltre a quelle consentite dal regolamento sportivo.

Inoltre, il 7 volte iridato si è detto dispiaciuto per il feeling calato con la SF-26 dalle Prove Libere 3 alle qualifiche. L'incidente che lo ha visto protagonista nel turno di questa mattina ha costretto i meccanici della Ferrari a ripristinare diverse cose sulla SF-26, facendo per altro un ottimo lavoro. Lewis, che ha ringraziato i suoi uomini per avere sistemato la macchina, ha comunque sottolineato quanto segue.

"La macchina è parsa diversa dopo la riparazione. I ragazzi del team hanno fatto un lavoro mega per sistemare i danni dopo le Libere 3. La macchina era fantastica in quel turno e avevo davvero tanta confidenza".

"Non ci avrebbe permesso di lottare per la pole, perché quello avrebbe significato andare più forte, ma credo che con la macchina che avevamo nelle Libere 3 sarei forse riuscito a cogliere il terzo posto o una posizione nei pressi. Dunque mi sono mancati un paio di decimi in qualifica. La macchina non era identica a quella che avevo preparato per le qualifiche, ma ho fatto del mio meglio con quello che avevo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Ferrari è arrivata a Spa-Francorchamps consapevole che ripetere quanto fatto a Silverstone sarebbe stato molto più difficile. La Mercedes è sul suo terreno di caccia preferito, proprio dove l'energia della power unit della sua gestione conta di più.

Hamilton, infatti, non ha avuto dubbi su questo fatto. La Mercedes partirà favorita anche domani, ma le Ferrari proveranno comunque a recuperare posizioni e giocarsi qualcosa di importante.

"Sicuramente nell'ultimo settore sembriamo perdere di più, e lì è una questione di pura potenza del motore. Un po' anche nel primo settore, ma loro sono davvero molto veloci. Ce lo aspettavamo su questa pista: sapevamo che sarebbero stati molto, molto competitivi, e lo sono ovunque. Semplicemente, in qualifica sembrano avere sempre qualcosa in più rispetto a tutti gli altri".

"Credo che domani potremo risalire. Daremo assolutamente tutto per cercare di guadagnare posizioni e rimontare".