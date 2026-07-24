2026 Formula 1 Ungheria
Gran Premio di Ungheria, LIVE Libere 2
Seguite il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Hamilton comincia il long run con gomme medie. Antonelli, Norris e Verstappen provano anche le soft.
Verstappen si lamenta del posteriore della sua Red Bull, ancora "super rigido".
Leclerc comincia la simulazione passo gara con gomma morbida.
Antonelli continua a faticare con il posteriore della Mercedes, come dimostra un grande bloccaggio in curva 2.
Hamilton riprova il giro di qualifica e sale in testa in 1:18.729, staccando Leclerc di 0"148.
Conclusa la simulazione qualifica, Norris, Verstappen, Russell e Antonelli cominciano la simulazione passo gara con gomme medie.
Leclerc si riprende il giro veloce in 1:18.877, primo ad abbattere il muro del 1'19. Hamilton segue a 37 millesimi.
Antonelli commette un errore in staccata della chicane di curva 6, a dimostrazione dei problemi di bilanciamento della Mercedes. "Continuo a bloccare il posteriore. È troppo."
Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli e Piastri escono ancora con gomma rossa. Russell prova la media.
semaforo verde
Ecco il replay dell'incidente di Colapinto:
la sessione riprenderà alle 17:34
Colapinto ha perso il posteriore della sua Alpine in inserimento dell'ultima curva, colpendo le barriere con il posteriore.
bandiera rossa
Colapinto ha colpito le barriere all'ultima curva. Il pilota sta bene.
Hamilton, Leclerc, Antonelli e Piastri escono con gomme soft.
Norris sale in testa in 1:19.228, precedendo Verstappen di 2 decimi.
Verstappen, Russell, Norris e Hadjar escono con gomma rossa per iniziare la simulazone qualifica.
Antonelli registra il 5° crono a 0"3 da Russell, ma le Mercedes sono distanti 0"8 e 1"1 dalle Ferrari.
Leclerc blocca in curva 12 e deve abortire il suo giro lanciato, dopo aver segnato il miglior primo settore.
Hamilton segna il miglior tempo in 1:19.585 con gomme medie, distante dal riferimento della mattinata in 1:19.075 con gomma rossa. Seguono Leclerc e Verstappen.
Antonelli fa eco a Russell: "Sono quasi andato in testacoda due volte in frenata. Cosa succede? Continuo a bloccare il posteriore."
Russell si lamenta del bilanciamento della sua Mercedes: "È terribile, sembra così sbilanciata."
Gasly comunica che c'è qualcosa che non va con la sua Alpine, specialmente riguardo l'anteriore in curva 12. "Va estremamente male."
Leclerc e Hamilton cominciano il programma pomeridiano con gomma media. In pista anche Antonelli, che in mattinata ha ceduto il volante al rookie Frederik Vesti.
semaforo verde per le prove libere 2
L'Aston Martin vive emozioni contrastanti. Da un lato, la tanto attesa AMR26B funziona come sperato e ha permesso ad Alonso di ottenere il 13° crono, a 2"4 dal riferimento. Dall'altro, la monoposto di Stroll ha subito un cedimento alla sospensione posteriore sinistra nella seconda metà di sessione. Mentre il team investiga la causa del problema, il canadese non scenderà in pista nelle Prove Libere 2.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Non si è vista la McLaren, che era attesa al salto di qualità con i nuovi aggiornamenti. Norris ha concluso con l'11° tempo. Fornaroli - sulla MCL39 di Piastri - non ha concluso il giro con gomma rossa ed è solo 16°.