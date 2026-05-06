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2026 Formula 1 Ungheria
23 lug 2026 al 26 lug 2026| Hungaroring, HU
Ungheria Valutazioni - Formula 1 2026
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Lando Norris
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8.8
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Max Verstappen
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8.6
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Andrea Kimi Antonelli
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7.8
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Charles Leclerc
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Lewis Hamilton
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Isack Hadjar
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George Russell
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Liam Lawson
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Nico Hulkenberg
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Arvid Lindblad
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Gabriel Bortoleto
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Pierre Gasly
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Lance Stroll
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5.5
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Fernando Alonso
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Franco Colapinto
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5.3
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Esteban Ocon
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5.3
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Alexander Albon
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4.8
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Carlos Sainz Jr.
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3.8
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Oliver Bearman
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Oscar Piastri
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7.2
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Sergio Perez
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4.7
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Valtteri Bottas
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4.8
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