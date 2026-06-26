Gran Premio d'Austria, LIVE Libere 1
Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
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Riassunto
Diretta testuale
Grazie amici di Motorsport.com per aver seguito la nostra diretta. Ci ritroviamo alle 16:30 per la seconda sessione di prove libere!
Chiaramente, questo significa che la sessione è finita. Antonelli chiude con il miglior tempo, davanti a Russell e Piastri. Fatica la Ferrar con Hamilton 5° e Beganovic 9°.
bandiera rossa
Pérez è fermo all'interno della zona di frenata di curva 3. "Si è spento tutto", comunica il messicano.
Hadjar fatica molto con la RB22 aggiornata. "Il bilanciamento è un disastro". E chissà che la Red Bull non abbia seguito ancora le preferenze di Verstappen a scapito del compagno di squadra...
Norris sale in top 10 con gomme medie. Hadjar è solo 12° con le soft.
Norris entra finalmente in pista, mentre Piastri sale in terza posizione a 0"117 dalla vetta.
Hamilton monta gomma soft e segna il terzo crono, a 0"753 da Antonelli.
Antonelli comincia già la simulazione passo gara con gomma media.
Russell si migliora nel secondo tentativo con gomma rossa, ma resta a 40 millesimi da Antonelli.
Verstappen, invece, riporta che la sua Red Bull è instabile in frenata. Ricordiamo che la RB22 è dotata di un importante pacchetto di aggiornamenti, con l'obiettivo di inserirsi nella lotta per il titolo.
Piastri continua ad avere problemi ai freni: "Ogni volta che premo il pedale è una lotteria".
Antonelli monta gomma soft e segna un buon 1'07"796, staccando Russell di 0"119 con la stessa mescola.
Hamilton blocca in curva 3 e va in escursione nella via di fuga. Al momento Lewis ha il sesto tempo, dietro al rookie svedese Dino Beganovic.
Piastri sente il freno "molto lungo e incostante". L'australiano della McLaren ha il quarto tempo, mentre Norris è costretto a guardare dai box.
Antonelli torna in testa in 1'08"448, mentre Verstappen esordisce con il terzo tempo usando gomma soft.
Al terzo tentativo, Verstappen riesce finalmente ad uscire dalla pit lane. Ancora ai box Hadjar e Norris, bloccati da problemi tecnici.
Russell migliora il riferimento a 1'08"898 con gomme medie.
Verstappen prova ad uscire nuovamente dai box, ma resta di nuovo bloccato. I meccanici della Red Bull dovranno tornare al lavoro per risolvere il problema, in quello che è il GP di casa della scuderia austriaca.
Antonelli detiene il giro veloce al momento: un 1"09'119 compiuto con gomme medie.
Verstappen è rimasto bloccato in pit lane. I meccanici sono andati a recuperare la vettura. "Ogni volta che rilascio la frizione va in anti-stall". Problema simile per l'altra Red Bull di Hadjar.
La McLaren sta investigando una perdita idraulica che potrebbe ritardare l'ingresso in pista di Lando Norris.
semaforo verde per le fp1
Chi si aspettava di trovare il fresco in montagna è rimasto deluso. La FIA ha dichiarato "Heat Hazard" per il weekend, l'allerta calore che impone ai piloti di scegliere tra indossare un gilet refrigerante o caricare una zavorra di 0,5 kg.
Al momento la temperatura ambientale è di 30°C, mentre quella dell'asfalto tocca i 50°C.
F1 | Allarme caldo in Austria, scatta il protocollo FIA: gilet refrigerante o zavorra per i piloti
L'ondata di caldo in Europa fa scattare la prima allerta della FIA al GP d'Austria, con temperature previste oltre i 31°C. Per tutelare la sicurezza, i piloti potranno scegliere se utilizzare il nuovo sistema con maglia refrigerante o, qualora decidessero di non usarla, imbarcare sulla vettura della vettura zavorra.
Il circuito di Spielberg, come quello di Barcellona, è tra i più favorevoli per smarcare una delle quattro sessioni dedicate ai rookie. Ecco i sei giovani che parteciperanno alle FP1:
- Crawford (Aston Martin)
- Aron (Audi)
- Beganovic (Ferrari)
- Hirakawa (Haas)
- Iwasa (Racing Bull)
- Browning (Williams)
Chi ha fatto incetta di aggiornamenti è stata la Red Bull, che in Austria gioca in casa. Il team di Milton Keynes ha portato ben 7 componenti nuove, nella speranza di risalire dal quarto posto nel mondiale costruttori.
Con le voci di un Verstappen pronto a lasciare il team, questo pacchetto di aggiornamenti sarà decisivo per convincere il quattro volte iridato a restare.
F1 | Red Bull, la svolta deve passare dall'Austria: perché per Max il nuovo pacchetto è "cruciale"
Dopo le novità portate a Suzuka e Miami, Red Bull porta nella gara di casa in Austria un sostanzioso pacchetto di novità che tocca fondo, bargeboard, pance e retrotreno, oltre a una riduzione del peso. Per Verstappen questi aggiornamenti sono cruciali per capire come andrà il resto della stagione e per togliersi l'ettichetta di quarta forza.
La Mercedes resta la monoposto da battere, ma il ban alle soluzioni applicate al diffusore ha costretto i tecnici di Brackley a cercare carico aerodinamico altrove.
Inoltre, i tecnici di Brixworth hanno cercato di arginare il problema legato all'affidabilità della batteria, che è costata punti preziosi sia a Russell in Canada che ad Antonelli a Barcellona.
Basterà per confermarsi al top?
La Formula 1 torna al Red Bull Ring dopo due settimane dal Gp di Catalogna, che ha consegnato a Hamilton il suo primo successo in Ferrari.
La curva crescente di Lewis coincide con quella decrescente di Leclerc, ma in Austria entrambi potranno godere della Power Unit aggiornata con i bonus concessi dall'ADUO.
Buon pomeriggio amici di Motorsport.com e benvenuti alla diretta delle FP1 del GP d'Austria!
Di: Jacopo Rava