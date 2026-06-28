Formula 1 Austria
Driver Ratings
Austria Valutazioni - Formula 1 2026
Valuta il pilota su una scala da 1 a 10
Il tuo punteggio verrà salvato automaticamente se sei connesso
L'accesso alle classifiche di tutti gli altri utenti diventa disponibile dopo aver votato per 3 piloti consecutivi.
Le valutazioni di Motorsport sono disponibili solo per gli utenti registrati.
Valuta la gara
Austria
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
-
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valuta i piloti
George Russell
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
8.1
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Max Verstappen
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
8.7
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Andrea Kimi Antonelli
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7.6
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oscar Piastri
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7.5
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lewis Hamilton
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7.4
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Isack Hadjar
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lando Norris
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
6.2
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Charles Leclerc
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
5.7
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liam Lawson
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7.1
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arvid Lindblad
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
7
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gabriel Bortoleto
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
6.3
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nico Hulkenberg
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
5.9
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pierre Gasly
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
5.9
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oliver Bearman
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
5.6
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Franco Colapinto
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
5.1
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Esteban Ocon
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.8
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alexander Albon
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.8
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fernando Alonso
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.8
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lance Stroll
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
3.6
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Carlos Sainz Jr.
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.7
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sergio Perez
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.5
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valtteri Bottas
My rating
-
-
Lettori
Vota per vedere
4.2
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Commenti