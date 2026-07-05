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Gran Bretagna Valutazioni - Formula 1 2026
Formula 1 Gran Bretagna
Driver Ratings

Gran Bretagna Valutazioni - Formula 1 2026

Valuta il pilota su una scala da 1 a 10
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Gran Bretagna

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George Russell

George Russell

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Max Verstappen

Max Verstappen

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Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

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Lettori

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

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Lewis Hamilton

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Isack Hadjar

Isack Hadjar

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Lando Norris

Lando Norris

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Charles Leclerc

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Liam Lawson

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Arvid Lindblad

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Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

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Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

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Pierre Gasly

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Oliver Bearman

Oliver Bearman

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Franco Colapinto

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

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Alexander Albon

Alexander Albon

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Fernando Alonso

Fernando Alonso

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Lance Stroll

Lance Stroll

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Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

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Sergio Perez

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Valtteri Bottas

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