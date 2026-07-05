Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Gran Premio di Gran Bretagna, LIVE Gara

Classifiche in tempo reale

Riassunto

Diretta testuale

Giro:

Safety Car

Verstappen è fermo nella ghiaia a Stowe e perde così la terza posizione!

Giro:

Verstappen in ghiaia!

Giro:

Antonelli riceve 5" di penalità per track limits, tagliati mentre prova a stare in pista con la macchina azzoppata.

Giro:

Nel frattempo, Leclerc gode di un vantaggio di 20"8 su Hamilton quando mancano 5 giri alla fine della gara. Verstappen segue Lewis a 6"4.

Giro:

Antonelli non è ancora contento della macchina: "La mia ruota è in aria". La Mercedes lo richiama per ritirare la macchina, ma lui vuole continuare ancora per conquistare un punto.

Giro:

Antonelli di nuovo ai box

I meccanici provano a rimuovere il copricerchione e lo rimandano in pista. Rientra 10° a 14" da Bortoleto.

Giro:

Antonelli non riesce a sterzare. La Mercedes lo richiama ai box per ritirare la macchina, ma Kimi vuole continuare.

Giro:

Antonelli non sta in pista. Lui segnala di avere la sospensione rotta, ma che prova a continuare.

Giro:

Antonelli torna ai box 

I meccanici cambiano l'ala e controllano eventuali danni. Kimi rientra dopo 15" di sosta in 6a posizione.

Giro:

Problemi per antonelli!

L'italiano sta rallentando all'improvviso.

Giro:

Antonelli riduce il gap a 3"3 da Leclerc.

Giro:

Verstappen riceve il via libera per spingere. Al momento è 4° a 8"9 da Hamilton.

Giro:

bandiera verde

L'Audi di Hulkenberg è stata portata in sicurezza.

Giro:

La Ferrari sceglie di tenere fuori Leclerc, che non si sente molto sicuro di vincere.

Giro:

Verstappen e Norris ai box

Max e Lando approfittano della VSC per montare gomme medie fresche per attaccare nel finale.

Giro:

Virtual safety car

Hulkenberg è fermo alla Copse.

Giro:

Antonelli firma il giro veloce in 1:31.777 e si avvicina a 5" da Leclerc.

Giro:

Mercedes informa Antonelli che ha gomme dure 10 giri più fresche di quelle di Leclerc e può puntare alla vittoria. Al momento il distacco è di 5"9.

Giro:

antonelli ai box

Kimi monta gomma dura e rientra 2° a 7"7 da Leclerc.

Giro:

russell ai box

George aveva quasi passato Verstappen alla Stowe, ma imbocca la pit lane per precauzione. Monta gomma media usata e rientra 7° appena dietro ad Hadjar.

Giro:

Mercedes avvisa Russell che ha una foratura lenta alla posteriore destra. In ogni caso, George attacca Verstappen alla Stowe e alla Vale, ma invano.

Giro:

Russell studia il sorpasso su Verstappen per la 3a posizione, mentre Hamilton osserva a meno di un secondo.

Giro:

La Ferrari rassicura Hamilton che sta facendo bene e riuscirà a salire sul podio.

Giro:

Hamilton rispnde a Russell all'esterno della Brooklands e torna davanti, ma Russell incrocia e risorpassa Lewis all'interno della Copse.

Giro:

Russell tenta il sorpasso su Hamilton sia a Copse che all'interno della Maggots, ma deve cedere il passo e aspettare l'Hangar Straight per salire in 4a posizione.

Giro:

norris ai box

Lando monta gomma dura e rientra 7° attaccato ad Hadjar.

Giro:

La Mercedes chiede ad Antonelli di allungare lo stint di 8 giri. Al momento Kimi gira in 1:33.5 contro il 1:32.9 di Leclerc.

Giro:

Antonelli non risponde a Leclerc e allunga lo stint. "Non lasciate che gli altri mi facciano l'undercut!", ordina al team.

Giro: