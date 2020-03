Williams Advanced Engineering ha completato le batterie ETCR

In sette mesi, Williams Advanced Engineering ha completato il pacchetto batterie per le vetture turismo elettriche della categoria ETCR e del nuovo campionato Pure ETCR.

L'azienda inglese è stata infatti scelta dalla WSC Ltd. di Marcello Lotti come unico fornitore, dunque da maggio 2019 si è data da fare immensamente per avere già tutto pronto e consentire ai mezzi di montare il suo prodotto.

Una prima enorme batteria era presente al lancio del Pure ETCR a Parigi (che per Motorsport.com abbiamo fotografato da vicino), dunque ora i Costruttori che hanno aderito al progetto ETCR potranno usufruirne per i rispettivi mezzi. Fra questi abbiamo Hyundai (con la Veloster N ETCR), Cupra (che ha appena presentato la nuovissima e-Racer) e Romeo Ferraris (al lavoro sulla Giulia ETCR).

Si è cominciato con un primo studio in azienda e svolgendo dei test, per poi passare allo sviluppo della centralina con il doppio processore ARM Cortex-A9 e FPGA (Field-Programmable Gate Array). A settembre si è passati alle simulazioni di fluidodinamica e all'analisi degli elementi finiti, per poi effettuare un vero e proprio test di gara a dicembre.

Quello che ne è uscito è una batteria da 798V con potenza che varia da 500kW a 300kW della capacità di 62kWh, che può essere ricaricata da 10% a 90% a 60 kWh in un'ora e dotata di sistema “push-to-pass” da utilizzare negli eventi da 20'. Naturalmente sono stati condotti anche studi per dotarla di un sistema di raffreddamento adeguato con analisi termiche dedicate. Per quanto riguarda la sicurezza, la batteria è dotata di barriera elettromagnetica EMC e resistente ad impatti di 50g.

Dopo una prova con simulatore Kratzer AV900, il pacchetto passa al controllo qualità e infine viene consegnato ai Costruttori per la sua installazione sulle rispettive macchine da corsa elettriche.

Come aveva spiegato il promoter Eurosport Events, il Goodwood Festival Of Speed di luglio sarà il primissimo weekend di promozione del Pure ETCR, che nel 2021 aprirà ufficialmente i battenti con 8 gare da disputare nell'arco della stagione.