F1 2021: già cambia l'ala anteriore per ridurre l'effetto scia

Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato delle importanti variazioni al Regolamento Tecnico 2021 di F1. Si tratta d’interventi che rischiano di far buttare a mare il lavoro svolto dalle squadre dal 31 ottobre a oggi, quando le norme erano state ufficialmente pubblicate.

Già l’adozione di monoposto a effetto suolo che sono di fatto “disegnate” da un regolamento mai così prescrittivo, porterà ad avere Formula 1 molto simili dal punto di vista aerodinamico e non solo.

Regole F1 2021: il disegno dei flap dell'ala anteriore e della paratia laterale sarà modificato Photo by: Giorgio Piola

La FIA ha deciso di modificare i profili delle ali anteriori per prevenire l’effetto downwash che avrebbe fortemente compromesso l’avere una scia pulita e poco turbolente, tale da consentire alle monoposto di stare molto vicine senza gravi perdite di carico aerodinamico favorendo così i sorpassi.

Siccome il nuovo regolamento è molto basato su questo concetto per creare spettacolo, sarebbe emerso che gli aerodinamici nel lavoro al CFD e in galleria del vento avevano già trovato il modo per incrementare la downforce anteriore, mandando probabilmente a pallino la filosofia di base del progetto, per cui è arrivata un’immediata correzione delle norme.

Per il momento la FIA nel comunicato del Consiglio Mondiale ha solo enunciato i provvedimenti senza spiegarli nel dettaglio, per cui bisognerà aspettare per capire quale sarà l’impatto sui progetti già da tempo avviati.

Regole F1 2021: il cofano motore è destinato a cambiare Photo by: McLaren

Un fatto è certo: si è parlato tanto di ridurre i costi, ma poi si cancellano come un colpo di spugna mesi di ricerca su un buco di regolamento che tutti avevano già identificato e sul quale i team, specie quelli più piccoli, avevano già investito delle risorse, pensando di aver trovato un filone prestazionale sul quale puntare.

Altri provvedimenti di natura tecnica riguardano delle esigenze commerciali: i team si sono lamentati con Nikolas Tombazis che gli spazi sulle monoposto 2021 per esporre i marchi degli sponsor si è sensibilmente ridotto: ecco che, allora, è stato deciso di ingrandire le paratie dell’ala anteriore e posteriore, oltre alla parte superiore della carrozzeria e, quindi, al cofano motore.

Regole F1 2021, modello di galleria della monoposto: sono state introdotte regole del crash test più severe Photo by: Giorgio Piola

Ulteriori interventi riguardano la sicurezza: si parla di drastici miglioramenti nella resistenza e nell'assorbimento di energia del telaio per quanto riguarda il crash test frontale e gli impatti laterali e posteriori per cui le scocche dovranno essere ristudiate da zero.

Tutto quello che viene pensato per incrementare la sicurezza non può che essere benvoluto: si parla di introdurre dei cavi di ritenzione per l’ala posteriore e la struttura deformabile posteriore per evitare che in caso di impatto violento questi elementi possano andare a colpire altre vetture, commissari o finire in mezzo al pubblico.

Per quanto concerne la parte ibrida della power unit sono previsti degli aggiornamenti alle norme per migliorare considerevolmente la protezione delle monoposto dalle scariche elettriche di alta tensione.

E, infine, nella logica del taglio dei costi è stata la nominata la Kulite come fornitore unico dei sensori che leggono la pressione e le temperature delle power unit dal 2021 al 2023.