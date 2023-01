Dakar | Sainz: "Audi è stata coraggiosa con la RS Q e-tron E2"

Carica lettore audio

La Casa dei Quattro Anelli ha presentato il programma presso il Carlos Sainz Karting di Las Rozas, a Madrid, prima che lo spagnolo e il suo copilota Lucas Cruz partissero per il loro 11° rally raid assieme.

La RS Q e-tron E2 è un'evoluzione dell'auto che Sainz ha guidato nel 2022 ottenendo due vittorie di Tappa, ma non potendo lottare per il successo generale a causa di problemi di navigazione.

Audi ha migliorato l'aerodinamica e ridotto il peso dell'auto fino a 90 kg, anche se la vettura subirà una penalizzazione di peso alquanto controversa a causa del suo propulsore ibrido.

"Audi è stata molto coraggiosa - ha dichiarato il due volte Campione del Mondo WRC - Onestamente, non credo che il coraggio che hanno avuto nel mettere una macchina come questa in una gara così complicata come la Dakar sia apprezzato".

"Non stiamo parlando di fare dei giri in un circuito, stiamo parlando della Dakar. Se è già complicato per i meccanici normali, per questo tipo di veicolo [ibrido] è come la fantascienza".

Sainz ha già mostrato il suo disappunto della decisione degli organizzatori di ASO di rivedere il regolamento tecnico in modo che il peso minimo delle auto ibride o elettriche iscritte alla divisione T1U sia passato da 2000 kg a 2100 kg.

Nessuna modifica è stata apportata alle auto a benzina che dominano la categoria T1+ e che lottano con i veicoli T1U per la vittoria finale, il cui peso minimo è rimasto a 2000 kg.

"Si è parlato di un vantaggio dell'Audi, ma io voglio la parità, non esiste che aumentino così il peso. Ma non vale la pena di lamentarsi perché il Balance of Performance è sempre difficile da fare".

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Spiegando gli aggiornamenti sulla vettura, che punta a diventare il primo vincitore dell'evento con un'auto elettrificata, ha aggiunto.

"La vettura è un 'copia-e-incolla', nel senso buono del termine, rispetto all'anno scorso. La grande differenza sono i 90 kg in meno, ma per regolamento porteremo 100 kg in più perché siamo l'unica auto ibrida".

"L'anno scorso tutte le auto pesavano allo stesso modo, avevano la stessa potenza e la stessa escursione delle sospensioni, ma le ibride e le elettriche hanno guadagnato 100 kg. In ogni caso, ci sarebbe costato molto abbassarlo, ed è difficile capire come il regolamento lo faccia con una vettura come questa.

"Stiamo parlando di un veicolo molto complesso con quattro motori, una serie di sensori, con una parte ad alta tensione dove, se succede qualcosa, non ci si può nemmeno avvicinare e toccarla: è un'auto molto complessa".

"Ha differenziali centrali, i due assi sono separati, l'anteriore non è collegato al posteriore. Uno dei differenziali è virtuale e tutto questo offre numerose possibilità di messa a punto".

"Per esempio, non usiamo quasi mai i freni perché è il freno motore a ricaricare. Il lavoro che è stato fatto è una sfida tecnologica incredibile e questo lo rende speciale".