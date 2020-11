Dakar 2021: ecco la entry list. E' la più corta dal '95

La Dakar 2021 che scatterà il 3 gennaio sarà l'edizione con meno partecipanti delle ultime 25, dunque dal 1995, a causa della pandemia da COVID-19 che ha spinto tanti concorrenti a non iscriversi per motivi sanitari ed economici.

La entry list è composta da nomi altisonanti, ma anche la ASO si aspetta un crollo significativo di partecipanti a causa della situazione sanitaria mondiale, ma anche alle limitazioni di viaggio.

Se compariamo i 541 partecipanti dell'ultima edizione sudamericana del 2019 e i 563 della prima edizione in Arabia Saudita targata 2020, la Dakar 2021 avrà oltre 100 partecipanti in meno. A oggi sono 440 gli iscritti, il che rappresenta un calo del 22% per ciò che riguarda i partecipanti e del 24% per ciò che riguarda le iscrizioni.

L'ultima Dakar con così pochi veicoli fu quella del 1995, che partì il 1 gennaio da Granada, in Spagna, per finire il 15 gennaio a Dakar, in Senegal, dopo 10.109 chilometri, di cui la metà cronometrati.

L'aspetto che fa ben sperare è la presenza di tutti i favoriti delle rispettiv categorie. Partendo dalle moto, saranno presenti tutti gli equipaggi di punta di KTM, Honda Husqvarna, Yamaha, Hero e Sherco.

Nelle vetture saanno presenti i campioni in carica Carlos Sainz e Lucas Cruz, ma anche Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma, Giniel De Villiers, Yazeed Al Rajhi, Jakub Przygonski e il cavallo di ritorno Sébastien Loeb.

Rimane da capire quanti veicoli saranno iscritti per la nuova Dakar Classic, la competizione per veicoli storici che farà rivivere la storia del Rally Raid più celebre della storia.

David Castera, direttore della Dakar, ha commentato così la situazione ai microfoni di Motorsport.com: "Sappiamo che avremo meno partecipanti, questo è quasi certo. Abbiamo lavorato per ridurre il prezzo di partecipazione, ma sicuramente perderemo partecipanti a causa della situazione economica che st colpendo il pianeta a causa del COVID-19. L'importante è riuscire a fare l'edizione 2021 della Dakar".

Castera e il team che ha stilato il roadbook 2021 hanno completato diverse volte il percorso della 43esima edizione della Dakar da settembre a oggi. Il roadbook sarà presentato ufficialmente il 25 novembre.