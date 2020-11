Dakar 2021: al via anche Kris Meeke con il team PH Sport!

L'approdo di Kris Meeke alla Dakar era nell'aria da ormai diverso tempo, ma solo nelle ultime ore è divenuto realtà.

L'ex pilota di WRC, dopo essere rimasto senza contratto alla fine del 2019, ha auto un anno per lavorare a progetti alternativi e questo ha portato all'accordo con il team PH Sport, che gli fornirà la SSV Zephyr (basata sulla CanAm Maverick X3) per affrontare la sua prima Dakar della carriera.

Insomma, le 4 ruote rimangono nel destino del nord-irlandese, così come i rally, ma dalla composizione ben differente da quelli affrontati nel WRC sino al termine della passata stagione.

Meeke sarà navigato in Arabia Saudita da Wouter Rosegaar. Si tratta di un copilota esperto, avendo completato tutte le Dakar dal 2006 a oggi.

Meeke va a rimpinguare la batteria già nutrita di ex piloti di WRC al via dell'edizione 2021 della Dakar. Andrà infatti ad aggiungersi al vincitore dell'edizione 2020 del rally raid più celebre al mondo, Carlos Sainz, ma anche a Sébastien Loeb, a Nasser Al-Attiyah, Martin Prokop.

Kris Meeke e PH Sport si sono già incontrati in precedenza, avendo corso assieme nel 2016 quando Citroen si prese un anno sabbatico dal WRC per concentrarsi nella realizzazione della C3 WRC Plus, con cui rientrò nel Mondiale Rally la stagione successiva.

In quel 2016 Meeke conquistò la sua prima vittoria nel Mondiale Rally, in Portogallo, per poi ripetersi in Finlandia qualche mese più tardi, divenendo uno dei pochi piloti non scandinavi a vincere il celebre 1000 Laghi.

Dopo essere stato ripudiato dal WRC non certo per la sua velocità, ma per la sua sinistra propensione all'incidente, Kris si lancia in una nuova, grande avventura della sua carriera, in cui sarà chiamato a gestire i suoi istinti per poter arrivare al traguardo accumulando esperienza. Di certo la sua presenza farà bene a una Dakar 2021 che presenterà un parco partenti ridotto a causa della pandemia da COVID-19.