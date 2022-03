CIAR | Ciocco, PS9-10: De Tommaso consolida il secondo posto

Carica lettore audio

Il dominio di Andrea Crugnola/Pietro Ometto al Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio prosegue anche nelle prime due prove del pomeriggio, quando siamo ormai a meno di 40km dalla fine di questo primo evento del Campionato Italiano Assoluto Rally 2022.

La Citroën C3 Rally2 degli alfieri di F.P.F. Sport ha centrato la vittoria cronometrica pure nella PS9 "Il Ciocco 3" (2,46km) e sulla PS10 "Massa Sassorosso 2" (7,17km), portando a +29"2 il vantaggio in classifica generale sugli inseguitori.

I primi fra questi continuano ad essere gli ottimi Damiano De Tommaso/Giorgia Ascalone, che con la Škoda Fabia Rally2 Evo preparata dalla CR Motorsport-Meteco Corse hanno consolidato ulteriormente la piazza d'onore approfittando dei duelli che stanno combattendo quelli dietro.

Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

In lotta per il podio ci sono sempre almeno quattro concorrenti, con Giandomenico Basso/Lorenzo Granai tornati terzi al volante della Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor con 47"6 di margine dalla vetta, seguiti a 0"2 dalla Škoda preparata da B.S.Sport-P.A.Racing per Stefano Albertini/Danilo Fappani, i quali hanno rosicchiato qualcosina ai Campioni in carica.

In Top5, ma comunque ad una manciata di secondi dal terzo posto, rimane la Volkswagen Polo GTI nelle mani di Rudy Michelini/Michele Perna (Movisport), che tiene a debita distanza Giacomo Scattolon/Giovanni Bernacchini (Movisport-Erreffe), sesti con la loro Škoda.

Hanno guadagnato su questi ultimi Fabio Andolfi/Manuel Fenoli, portatisi a 3" con la Fabia della MS Munaretto, mentre Tommaso Ciuffi/Nicolò Gonella (P.A.Racing) hanno ripreso l'ottava piazza ai danni di Gianluca Tosi/Alessandro Del Barba (Movisport-Gima Autosport) nel duello tutto griffato Škoda.

Antonio Rusce, Giulia Paganoni, Movisport, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: ACI Sport

Completano la Top10 sempre Antonio Rusce/Giulia Paganoni sulla Hyundai di Movisport, tenendosi dietro ampiamente le Škoda di Christopher Lucchesi/Titti Ghilardi (HP Sport-GR Racing) e Alessio Profeta/Sergio Raccuia (RO Racing).

Ora restano solo le ripetizioni delle PS "Careggine" (19,80km) e "Renaio" per portare a termine la gara.

CIAR - Rally Il Ciocco: Classifica PS9

CIAR - Rally Il Ciocco: Classifica PS10