CIAR | Rally Il Ciocco: Crugnola-Ometto dominano con la Citroen

Andrea Crugnola/Pietro Ometto vincono dominando il Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio, primo evento della stagione 2022 del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Tornati sulla Citroën C3 Rally2 con la quale avevano vinto il titolo due anni fa, i ragazzi della F.P.F. Sport hanno letteralmente volato lungo i percorsi asfaltati della Toscana.

Il varesino è stato un fulmine fin dalla primissima delle 12 Prove Speciali in programma, aggiudicandosene in coppia con Ometto un totale di 9, compresa la penultima PS11 "Careggine" (19,80km) e alzando poi il piede nell'ultimissima PS12 "Renaio 2" (14,32km).

Oltre al bottino pieno, Crugnola-Ometto mettono in saccoccia anche i 3 punti guadagnati ieri nella Power Stage, che in termini di graduatoria di campionato possono sempre avere il loro peso.

Damiano De Tommaso, Giorgia Ascalone, CR Motorsport-Meteco Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

Al secondo posto, staccati di 31"1, si classificano Damiano De Tommaso/Giorgia Ascalone, che con la Škoda Fabia Rally2 Evo preparata dalla CR Motorsport-Meteco Corse sono autori di una grandissima gara contro rivali molto più quotati, aggiudicandosi anche una PS.

Grazie al successo cronometrico nella finale PS12, Giandomenico Basso/Lorenzo Granai centrano il loro primissimo posto con la Hyundai i20 N Rally2.

I nuovi arrivati in casa Friulmotor accumulano 42"3 di ritardo dalla vetta, ma hanno gareggiato senza osare troppo con una vettura ancora da conoscere a fondo in quella che è una stagione di difesa del tricolore per loro.

Dopo una lunghissima lotta coi Campioni in carica, si devono quindi accontentare del quarto posto a 3" da loro Stefano Albertini/Danilo Fappani, riuscendo comunque a piazzare la Škoda messa a punto dalla B.S.Sport-P.A.Racing per 6" davanti alla Volkswagen Polo GTI di Rudy Michelini/Michele Perna (Movisport), anch'essi a lungo in lizza per la terza posizione.

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Friulmotor, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: ACI Sport

Giacomo Scattolon/Giovanni Bernacchini terminano invece in sesta con la Škoda della Movisport-Erreffe, con qualche recriminazione per il tempo perso nella seconda metà di gara che li ha allontanati dal gruppetto sopracitato.

Il settimo posto per Fabio Andolfi/Manuel Fenoli con la Fabia della MS Munaretto non è invece il massimo, considerato che il ligure nell'anno passato era stato protagonista nei duelli per il podio in più di una occasione e da tempo viene etichettato come uno dei prospetti rallistici di casa nostra.

Tommaso Ciuffi/Nicolò Gonella concludono con l'ottavo posto sulla Škoda di P.A.Racing, battendo quella di Gianluca Tosi/Alessandro Del Barba (Movisport-Gima Autosport) che nella tratta finale hanno commesso un testacoda ad un tornante perdendo tempo prezioso.

Completano la Top10 Antonio Rusce/Giulia Paganoni sulla Hyundai di Movisport, tenendosi dietro di parecchio le Škoda di Christopher Lucchesi/Titti Ghilardi (HP Sport-GR Racing) e Alessio Profeta/Sergio Raccuia (RO Racing).

CIAR - Rally Il Ciocco: Classifica PS11

CIAR - Rally Il Ciocco: Classifica PS12

CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Tempo Dist. 1. CRUGNOLA Andrea OMETTO Pietro Elia Citroen C3 R5 1:20'35.7 2. DE TOMMASO Damiano ASCALONE Giorgia Skoda Fabia 1:21'06.8 31.1 3. BASSO Giandomenico GRANAI Lorenzo Hyundai I20 N 1:21'18.0 42.3 4. ALBERTINI Stefano FAPPANI Danilo Skoda Fabia 1:21'21.0 45.3 5. MICHELINI Rudy PERNA Michele Volkswagen Polo GTI 1:21'27.0 51.3 6. SCATTOLON Giacomo BERNACCHINI Giovanni Skoda Fabia 1:21'34.6 58.9 7. ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel Skoda Fabia 1:21'35.8 1'00.1 8. CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolo' Skoda Fabia 1:21'59.1 1'23.4 9. TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro Skoda Fabia 1:22'21.0 1'45.3 10. RUSCE Antonio PAGANONI Giulia Hyundai I20 N 1:22'40.2 2'04.5