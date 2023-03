WEC | Ecco i BoP: Sebring è diversa da Portimao, Spa e Le Mans!

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato le tabelle dei Balance of Performance di Hypercar e LMGTE AM per l'avvio di stagione 2023.

Si tratta di due tabelle differenti per la prima categoria destinata ai prototipi, la prima valida per la 1000 Miglia di Sebring e l'altra per le successive tre tappe, ossia Portimao, Spa-Francorchamps e la 24h di Le Mans.

"Questa decisione ha effetto immediato, fino a nuove disposizioni", recita il documento ufficiale.

Altra cosa di cui avevamo già parlato tempo addietro, a squadre, piloti e Costruttori è assolutamente vietato commentare pubblicamente ogni decisione sul BoP, pena sanzioni sportive. Questo per provare ad evitare le continue polemiche che da sempre hanno caratterizzato il campionato su questo aspetto.

Venendo quindi a Sebring, si comincia con la Toyota Campione in carica che correrà su 1062kg, potenza di 517 kW ed una energia massima per stint di 913 MJ, mentre la trazione integrale si attiverà a 190km/h. La stessa velocità è stata data alla Ferrari 499P, che per l'esordio nella serie disporrà di 908 MJ di energia su 1057kg e una potenza pari a 515 kW.

La Peugeot 9X8, unica altra vettura LMH ad utilizzare il sistema ibrido all'anteriore, potrà sfruttare le 4 ruote motrici dai 150km/h, vista la differente misura di gomme adottata. Il suo peso è di 1049kg, potenza fissata a 518 kW ed energia massima di 909 MJ.

La Glickenhaus correrà sui 1030kg, potenza a 520 kW e con un energia di 911 MJ per stint, lo stesso peso è stato assegnato alla Vanwall Vandervell 680 costruita dalla ByKolles, che disporrà di 900 MJ, ma una potenza di 511 kW, che è la più bassa del lotto. Ricordiamo che entrambe non montano l'ibrido.

Infine abbiamo al debutto le LMDh di Cadillac e Porsche in Classe Hypercar. La V-Series.R è sui 1038kg e 905 MJ e una potenza di 513 kW, la 963 a 1048kg e 912 MJ e potenza a 517 kW.

Questi parametri sono invece diversi per le gare successive che avranno luogo in Portogallo, Belgio e Francia, salvo modifiche da parte degli addetti ai lavori, come dicevamo sopra.

Toyota, Ferrari e Peugeot mantengono la stessa velocità per l'attivazione dell'ibrido, ma la GR010 Hybrid avrà 1043kg di peso, 512 kW di potenza e 904 MJ contro i 10407 kg della 499P, che disporrà di 509 kW di potenza e 899 MJ di energia per stint. La 9X8 è sui 1042kg con 516 kW e 908 MJ.

La Glickenhaus mantiene stesso peso e potenza, sale a 913 MJ l'energia per stint. Anche la Vanwall rimane a 1030kg, ma con 901 MJ e una potenza di 512 kW. Infine, parlando delle LMDh, Cadillac cala a 1035kg e 905 MJ ,restando sui 513 kW di potenza, mentre la Porsche 'dimagrisce' a 1045kg calando a 910 MJ di energia e 516 kW di potenza.

A seguire ci sono poi tutti i dati relativi al dispiegamento di potenze ed energie a seconda dei giri motore, che ovviamente variano a seconda di modello e caratteristiche di vettura.

Passando invece alle LMGTE AM, il BoP assegnato alla Ferrari 488 prevede 1263kg di peso iniziale e 89 litri di capienza del serbatoio, contro i 1245kg delle Aston Martin Vantage che avranno un serbatoio di 88 litri.

La Corvette C8.R è invece a 1265kg con serbatoio da 88l e restrittore da 41,3mm di diametro. Più piccolo è quello (doppio) dato alle Porsche 911, pari a 30,6mm, che si aggiunge ai 101l di capienza del serbatoio e ai 1269kg di peso.

I pesi delle auto verranno successivamente modificati in base ai risultati conseguiti in pista, con aggiunte a seconda dei piazzamenti registrati in gara e classifiche di campionato.

