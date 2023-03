Video WEC | Adamo: "Alla scoperta delle sospensioni" In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e l'ingegnere Andrea Adamo proseguono l'analisi delle macchine che nel fine settimana scenderanno in pista a Sebring in occasione dei test che precedono l'avvio del mondiale Endurance 2023. Argomento: le sospensioni....