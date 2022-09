WEC | Ecco elenco iscritti e programma per la 8h del Bahrain

Carica lettore audio

A pochissimi giorni dalla 6h del Fuji, il FIA World Endurance Championship ha pubblicato il primo elenco iscritti che prenderanno parte alla 8h del Bahrain.

A Sakhir si corre il 12 novembre e l'evento vedrà l'assegnazione di tutti i titoli in palio nelle varie categorie.

Partendo dalla Classe Hypercar, in azione vedremo gli stessi protagonisti che erano in pista in Giappone, ossia le due Toyota, le due Peugeot e la Alpine con la sua vecchia LMP1, all'ultima gara della sua gloriosa vita.

Già annunciata l'assenza di Porsche, che è ancora intenta a sviluppare e risolvere le ultime problematiche della nuova 963 LMDh, spicca anche la rinuncia di Glickenhaus. In un primo momento la scuderia del marchio americano si era detta possibilista nell'affrontare la trasferta in Medio Oriene, dopo aver saltato il Fuji, ma alla fine la scelta è stata quella di non andare.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 Photo by: Masahide Kamio

Alle 5 Hypercar vanno quindi aggiunte le 14 LMP2, le 5 LMGTE PRO e le 13 LMGTE AM, per un totale provvisorio di 37 partecipanti.

In LMP2 dovrebbe esserci il ritorno della ARC Bratislava, che non si era recata in Giappone lo scorso weekend. Se fosse presente la compagine slovacca, la battaglia per la categoria PRO/AM tornerebbe a 4 team, con AF Corse che deve difendere il primato dagli assalti di Ultimate ed Algarve Pro Racing.

Per ora la Oreca 07-Gibson #44 vede come unico pilota confermato il team principal Miroslav Konôpka, quindi attendiamo di capire chi lo affiancherà.

Nelle altre squadre non ci sono grosse novità, segnalando il ritorno di Nico Müller in Vector Sport e di René Rast in WRT dopo che i due erano stati impegnati nel DTM a Spa-Francorchamps con Audi Sport saltando il Fuji.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Masahide Kamio

In Classe LMGTE PRO fari puntati sul solito duello Ferrari-Porsche, dato che Alessandro Pier Guidi/James Calado debbono difendere titolo iridato e primato in classifica con la loro 488 #51 gestita da AF Corse dall'assalto di Kévin Estre/Michael Christensen sulla 911 RSR-19 #92 messa a punto dalla Manthey.

A dargli una mano i rispettivi compagni di squadra Molina/Fuoco (#52) e Bruni/Lietz (#91), mentre da terzo marchio 'incomodo' ci sarà la Chevrolet Corvette con la C8.R #64 di Milner/Tandy.

Infine non ci sono novità per quanto riguarda i 13 concorrenti della LMGTE AM. Brendan Iribe è segnato per riprendersi il posto sulla Porsche #56 del Team Project 1 dopo aver rinunciato al Fuji per motivi famigliari.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

Il programma

In Bahrain ci saranno un paio d'ore di differenza con il nostro fuso orario; le attività in pista cominceranno al giovedì con le due sessioni di Prove Libere, seguite dalla terza del venerdì, giorno riservato anche alle Qualifiche.

La gara partirà invece a mezzogiorno del sabato. Vediamo in dettaglio tutti gli appuntamenti con orari italiani provvisori.

Giovedì 10 novembre

Prove Libere 1: 10;15-11;45

Prove Libere 2: 15;30-17;00

Venerdì 11 novembre

Prove Libere 3: 9;00-10;00

Qualifiche LMGTE: 14;50-15;00

Qualifiche LMH-LMP2: 15;10-15;20

Sabato 12 novembre

Gara: 12;00-20;00 (8h)

FIA WEC - 8h del Bahrain: Elenco Iscritti