WEC | Prema, 6° posto su cui riflettere: "Mai stati competitivi"

Carica lettore audio

La Prema ha ottenuto un sesto posto al Fuji Speedway nel penultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2022.

Il team si è presentato alla sua prima esperienza giapponese con buone speranze e motivazioni, ma ha faticato a trovare il ritmo e non è riuscito a recuperare nel corso del weekend, nonostante non abbia commesso errori in pista e ai box.

Nonostante la guida pulita e competente del trio Lorenzo Colombo, Louis Delétraz e Robert Kubica, la gara non ha dato molte soddisfazioni.

In qualifica, Kubica ha fatto del suo meglio per ottenere il massimo dalla Oreca LMP2 #9, ma si è dovuto accontentare della 9a posizione. Il team ha lavorato duramente per trovare maggiore aderenza ed equilibrio.

All'inizio della 6 Ore, Delétraz, grazie a un'ottima guida, è riuscito a risalire fino alla 3a piazza, superando rapidamente i concorrenti della categoria.

Anche Colombo ha fatto un ottimo stint, sfruttando al massimo le sue capacità, ma quando Kubica è salito in macchina per metà gara, è stato chiaro che il ritmo della vettura non era sufficiente per rimanere in testa.

Il team ha optato per una sosta ritardata, ma la strategia alla fine non ha pagato. Delétraz ha fatto un'altra corsa impeccabile, ma è uscito dall'ultimo pit-stop in sesta piazza ed è lì che ha tagliato il traguardo.

Anche se il risultato non ha coinciso con le aspettative, l'intero team ha apprezzato molto il fatto di correre per la prima volta in Giappone e l'incredibile supporto dei tifosi locali.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Masahide Kamio

Lorenzo Colombo: "Venendo qui in Giappone abbiamo faticato fin dal venerdì. Abbiamo fatto del nostro meglio per migliorare la vettura, ma anche gli altri team hanno migliorato molto, quindi non siamo riusciti a colmare il divario. Quando si arriva a una gara con uno schieramento così serrato come quello del Fuji, è difficile farsi strada se si è carenti".

"Con la strategia adottata nella prima parte della gara, siamo stati molto competitivi e anche migliori degli altri per quanto riguarda il carburante. Robert e Louis hanno cercato di spingere di più e noi abbiamo adattato la strategia per guadagnare sulle auto davanti, ma comunque non ha dato i suoi frutti. Ci riproveremo nel prossimo round in Bahrain".

Louis Delétraz: "Abbiamo faticato a trovare il ritmo fin dalle Libere 1 ed eravamo chiaramente dietro a WRT, Jota e United. Abbiamo lavorato duramente, ma sembrava che non fosse il nostro weekend".

"La partenza è stata ottima, ho recuperato alcune posizioni, ma poi, quando la gara si è stabilizzata abbiamo faticato. Abbiamo provato a fare qualcosa con una strategia difficile, ma alla fine è andata così. Torneremo più forti in Bahrain".

Robert Kubica: "Non è stato il weekend che volevamo. Dal punto di vista della gara, abbiamo fatto le scelte giuste, non abbiamo commesso errori, ma non avevamo il ritmo. I miracoli non accadono da un giorno all'altro e per tutto il fine settimana ci è mancato il grip generale".

"Non siamo mai stati veramente competitivi e quando abbiamo dovuto spingere, come nelle ultime ore di gara quando l'aderenza è migliorata, la vettura non era competitiva. Dovremo sederci, riflettere, cercare di capire cosa è successo e tornare più forti in Bahrain".

L'ultimo appuntamento del WEC sarà al Bahrain International Circuit il 12 novembre. Durante la pausa, il team tornerà in pista per le due gare finali della European Le Mans Series a Spa-Francorchamps e Portimao.