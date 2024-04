WEC | 6h di Imola: ecco elenco iscritti e programma

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti della 6h di Imola, prossimo evento della serie 2024 che si svolgerà il fine settimana del 19-21 aprile.

Sul tracciato del Santerno non ci saranno grosse novità, con la conferma delle 37 vetture al via suddivise tra 19 Hypercar e 18 LMGT3.

Come già anticipato da tempo, la Cadillac si presenterà con una formazione a due piloti, ovvero i titolari Earl Bamber ed Alex Lynn, nominati già da tempo come fissi al volante della V-Series.R #2 preparata dalla Chip Ganassi Racing, che nelle gare più brevi dell'anno non inserirà altri concorrenti, salvo ripensamenti dell'ultimo momento.

Per il resto c'è chiaramente grandissima attesa per il trio di Ferrari 499P, in azione sul terreno di casa davanti ai propri tifosi, così come per la Lamborghini SC63 e la Isotta Fraschini.

Le contendenti della prima categoria rimangono le medesime viste in Qatar, ovvero la Porsche che al momento guida le classifiche piloti e Costruttori, rappresentata dalle 963 ufficiali, più le tre private di Jota e Proton Competition, più Toyota, Alpine, BMW e soprattutto Peugeot, che porterà all'esordio la 9X8 in versione evoluta.

Per la categoria LMGT3 la battaglia vedrà la Porsche dover difendere la propria leadership contro Ferrari, Lamborghini, McLaren, Lexus, Corvette, Ford Mustang, Aston Martin e BMW, che sulla #46 avrà l'attesissimo Valentino Rossi, pronto a mettersi in mostra su un circuito che conosce molto bene.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

Ad Imola i motori si accenderanno nella giornata di venerdì per le prime Prove Libere, mentre sabato pomeriggio fari puntati sulle Qualifiche. Il via della 6h è previsto per le ore 13;00 di domenica, ma vediamo in dettaglio tutti gli orari delle attività previste, con le gare di contorno che saranno riservate a Lamborghini Super Trofeo Europa e Porsche Carrera Cup Germany.

VENERDI' 19 APRILE

Prove Libere 1: 12;00-13;30

Prove Libere 2: 17;15-18;45

SABATO 20 APRILE

Prove Libere 3: 11;10-12;10

Qualifiche LMGT3: 14;45-14;57

Hyperpole LMGT3: 15;05-15;15

Qualifiche HYPERCAR: 15;25-15;37

Hyperpole HYPERCAR: 15;45-15;55

DOMENICA 21 APRILE

Gara: 13;00-19;00 (6 Ore)

FIA WEC - 6h di Imola: Elenco Iscritti

FIA WEC - 6h di Imola: Programma