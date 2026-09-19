2026 MotoGP Austria
Gran Premio d'Austria, LIVE Sprint
Seguite la Sprint del Gran Premio d'Austria 2026 di MotoGP con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
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Riassunto
Diretta testuale
ultimo giro
Martin si invola verso la vittoria, con Marquez che controlla in seconda piazza. Terzo Bezzecchi
Grande peccato per Acosta, dominatore della prima parte di gara
Lo spagnolo è arrivato lungo alla staccata della variante, perdendo l'anteriore della sua KTM
clamoroso: cade acosta in curva 2
Caduta di Morbidelli in curva 2
Ogura su Alex in curva 2: il giapponese guadagna il quinto posto
Errore di Bezzecchi in curva 3: l'italiano perde decimi importanti nella lotta con Marquez
Martin rosicchia 3 decimi ad Acosta, ma il pilota KTM sembra in completo controllo
Continua a scappare Acosta: il vantaggio del murciano è di quasi tre secondi
I due sono quasi finiti al contatto, con Martin che ha restituito al connazionale la staccata aggressiva del primo giro
Martin si è preso la seconda piazza su Marquez: attacco in curva 1
Arriva in curva 1 il sorpasso di Martin sul compagno: ora lo spagnolo si mette alla caccia di Marquez
Martin è già alle spalle di Bezzecchi: i due sono divisi da soli 2 decimi
Intanto, il vantaggio di Acosta sale a 1.5 secondi
Il numero 89 è il più veloce in pista
Martin passa anche su Alex: si mette alla caccia del compagno
Doppio Long Lap Penalty per Fernandez e Morerira: falsa partenza
Risale in fretta Martin, che dopo aver sopravanzato Bagnaia, sorpassa anche Ogura in curva 1
Ora il distacco è di 1.1 secondi
Lo squalo di Mazarron guadagna 3 decimi sugli inseguitori più prossimi
Giro veloce di Acosta: 1:28.603
Martin ora è in lotta con Bagnaia
Cerca di scappare Acosta, con Bezzecchi che tallona Marquez
Martin è scivolato ottavo
Aggressivo Marquez alla chicane, che costringe lungo Martin. Acosta ne approfitta per guadagnare la testa. Bezzecchi sale terzo
via! si spengono i semafori, scatta la sprint race del gp d'austria
Buono lo spunto di Martin, che mantiene la testa
Scatta il giro di formazione
I top optano per gomma media all'anteriore e soft al posteriore.
5 minuti al via
I giri per questa sprint saranno 14
Il tracciato del Red Bull Ring, situato nella località di Spielberg, è utilizzato anche dalla Formula 1. Il layout è, però, leggermente diverso: quello della Motogp prevede una chicane ad interrompere il dritto che va da curva 1 alla 3. La variante è stata introdotta in seguito al rischiosissimo incidente avvenuto al tornantino di curva 3 nell'edizione del 2020, con potenziali conseguenze disastrose. Lo scopo è quello di ridurre significativamente la velocità di approccio.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Restando nell'ottica della prossima stagione, vi comunichiamo che Nicolò Bulega, che correrà in top class nella prossima stagione, non potrà prendere parte ai test con i prototipi 2027 previsti sullo stesso circuito austriaco.
MotoGP | Dopo il botto del Mugello, Bulega rinuncia al test in Austria con la Ducati 850cc
Dopo una brutta caduta durante un test al Mugello all'inizio di questa settimana, Nicolò Bulega preferisce rinunciare al test di lunedì al Red Bull Ring, per concentrarsi sulla rincorsa al titolo del Mondiale Superbike, che potrebbe conquistare la settimana prossima a Cremona.
In vista 2027, la MotoGP si avvicinerà, per quanto riguarda il format dei weekend sprint, alla Formula 1. La classe regina del motociclismo introdurrà una seconda qualifica, valevole per la sola sprint race.
La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1
Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il Mondiale MotoGP prevede di introdurre due sessioni cronometrate, una per la gara lunga e un’altra per la sprint, a immagine e somiglianza della Formula 1.
Di seguito la griglia di partenza completa:
MotoGP | Martin si prende pole e record al Red Bull Ring, beffati per pochi millesimi Marquez e Acosta
Il pilota dell'Aprilia firma la sua quarta pole sul saliscendi austriaco e precede per appena 15 millesimi il ducatista, con il quale condivide la vetta della classifica. Dopo il dominio di venerdì, il pilota della KTM si deve accontentare della prima fila, mentre Bezzecchi apre la seconda davanti ad Ogura. Finalmente si rivede in Q2 Bagnaia, 7°.
Più staccato Marco Bezzecchi, che apre la seconda fila. Quinto un rientrante Ogura, che si è messo alle spalle Alex Marquez e Pecco Bagnaia, riuscito a superare il taglio del Q1. Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio e nono per Fabio Quartararo.
Completa la top 10 Zarco, migliore delle Honda.
In mattinata, la qualifica ha visto Martin beffare i due che sembrano essere i grandi favoriti per la pole position, ottenendo il miglior tempo in 1:27.917. Marquez è secondo a soli 15 millesimi. Estremamente vicino anche Pedro Acosta, che si è dimostrato molto competitivo nel tracciato di casa KTM: lo spagnolo completa la prima fila a 71 millesimi dal poleman Martin
Buon pomeriggio amici di Motorsport.com, la MotoGP fa tappa in Stiria, nel tracciato di casa Red Bull. Siamo pronti a fornirvi il commento LIVE della sprint race del GP d’Austria, all’avvio tra pochi minuti.
Di: Mattia Bonalume