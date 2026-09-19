Il tracciato del Red Bull Ring, situato nella località di Spielberg, è utilizzato anche dalla Formula 1. Il layout è, però, leggermente diverso: quello della Motogp prevede una chicane ad interrompere il dritto che va da curva 1 alla 3. La variante è stata introdotta in seguito al rischiosissimo incidente avvenuto al tornantino di curva 3 nell'edizione del 2020, con potenziali conseguenze disastrose. Lo scopo è quello di ridurre significativamente la velocità di approccio.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images