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MotoGP | Dopo il botto del Mugello, Bulega rinuncia al test in Austria con la Ducati 850cc

Dopo una brutta caduta durante un test al Mugello all'inizio di questa settimana, Nicolò Bulega preferisce rinunciare al test di lunedì al Red Bull Ring, per concentrarsi sulla rincorsa al titolo del Mondiale Superbike, che potrebbe conquistare la settimana prossima a Cremona.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati

Foto di: Ducati Corse

Nicolò Bulega non parteciperà al test MotoGP con le moto e gli pneumatici 2027 fissato per lunedì al Red Bull Ring. Il futuro pilota della VR46, nonché collaudatore Ducati, stava già girando con la moto della prossima stagione e le gomme Pirelli questa settimana al Mugello, ed è caduto pesantemente all'Arrabbiata 2 nella giornata di mercoledì.

Bulega è passato dall'ospedale, dove non sono emerse fratture, e Ducati contava ancora su di lui per il test di lunedì, con arrivo previsto al Red Bull Ring sabato sera. L'italiano però ha  rinunciato a girare a causa di alcuni dolori, visto che ha ottime possibilità di conquistare il titolo iridato della Superbike in casa, a Cremona, tra una settimana, dopo aver dominato la stagione con 26 successi in 27 partenze.

"Sto bene, ho solo preso una botta", ha spiegato Bulega a Sky Sport MotoGP. "Ma ci tengo a vincere a Cremona e non voglio correre alcun rischio inutile, soprattutto visto il meteo di questi giorni in Austria"-

Ducati sarà quindi privata del pilota che conosce meglio la sua GP27 lunedì, ma questa giornata persa non dovrebbe avere grandi effetti sulla sua preparazione. Per i piloti titolari di quest'anno, la giornata di lunedì sarà preziosa, poiché sarà solo la seconda occasione per testare le moto 2027 dopo un test a Brno, a giugno.

In molti saranno privati del chilometraggio in pista, in particolare tra quelli che cambieranno costruttore l'anno prossimo, che dovranno aspettare i test di dicembre a Valencia anche solo per scoprire gli pneumatici Pirelli.

Bulega si trova invece nella situazione opposta poiché, con il suo attuale status di collaudatore, può arrivare a totalizzare una decina di sessioni in sella alla Ducati 850cc e prepararsi al meglio alla nuova generazione di moto, basate su una cilindrata ridotta, aerodinamica ridotto ed il divieto degli abbassatori.

Il collaudatore della KTM, Pol Espargaró, si è infatti interrogato su questa situazione che dà a Bulega un certo vantaggio rispetto ai piloti che raggiungerà in MotoGP nella prossima stagione.

Con Léna Buffa

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