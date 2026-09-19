MotoGP | Dopo il botto del Mugello, Bulega rinuncia al test in Austria con la Ducati 850cc

Nicolò Bulega non parteciperà al test MotoGP con le moto e gli pneumatici 2027 fissato per lunedì al Red Bull Ring. Il futuro pilota della VR46, nonché collaudatore Ducati, stava già girando con la moto della prossima stagione e le gomme Pirelli questa settimana al Mugello, ed è caduto pesantemente all'Arrabbiata 2 nella giornata di mercoledì.

Bulega è passato dall'ospedale, dove non sono emerse fratture, e Ducati contava ancora su di lui per il test di lunedì, con arrivo previsto al Red Bull Ring sabato sera. L'italiano però ha rinunciato a girare a causa di alcuni dolori, visto che ha ottime possibilità di conquistare il titolo iridato della Superbike in casa, a Cremona, tra una settimana, dopo aver dominato la stagione con 26 successi in 27 partenze.

"Sto bene, ho solo preso una botta", ha spiegato Bulega a Sky Sport MotoGP. "Ma ci tengo a vincere a Cremona e non voglio correre alcun rischio inutile, soprattutto visto il meteo di questi giorni in Austria"-

Ducati sarà quindi privata del pilota che conosce meglio la sua GP27 lunedì, ma questa giornata persa non dovrebbe avere grandi effetti sulla sua preparazione. Per i piloti titolari di quest'anno, la giornata di lunedì sarà preziosa, poiché sarà solo la seconda occasione per testare le moto 2027 dopo un test a Brno, a giugno.

In molti saranno privati del chilometraggio in pista, in particolare tra quelli che cambieranno costruttore l'anno prossimo, che dovranno aspettare i test di dicembre a Valencia anche solo per scoprire gli pneumatici Pirelli.

Bulega si trova invece nella situazione opposta poiché, con il suo attuale status di collaudatore, può arrivare a totalizzare una decina di sessioni in sella alla Ducati 850cc e prepararsi al meglio alla nuova generazione di moto, basate su una cilindrata ridotta, aerodinamica ridotto ed il divieto degli abbassatori.

Il collaudatore della KTM, Pol Espargaró, si è infatti interrogato su questa situazione che dà a Bulega un certo vantaggio rispetto ai piloti che raggiungerà in MotoGP nella prossima stagione.

Con Léna Buffa