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La MotoGP prevede di introdurre dal 2027 due qualifiche ogni weekend, in stile F1

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il Mondiale MotoGP prevede di introdurre due sessioni cronometrate, una per la gara lunga e un’altra per la sprint, a immagine e somiglianza della Formula 1.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Márquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Joe Klamar / AFP via Getty Images

L’iniziativa è già stata portata al tavolo del dialogo creato tra i team, l’organizzazione ed i costruttori, dal quale ci si aspetta il via libera nel corso dei prossimi giorni, così da poterla applicare a partire dalla prossima stagione. Questo è il format adottato dal Mondiale di Formula 1 nelle gare in cui si disputa una Sprint, che l’anno prossimo passeranno ad essere dieci, rispetto alle sei di questo 2026.

Sebbene la misura sembri essere stata accolta favorevolmente dalla maggior parte degli attori coinvolti, sia dai team sia dai costruttori, il percorso per introdurla nel regolamento dovrà seguire i normali iter regolamentari.

Prima di allora, bisognerà definire come sarà organizzato il programma di ogni fine settimana. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, la principale differenza tra il modello della F1 e quello della MotoGP risiederà nel fatto che quest’ultima collocherà ancora la Sprint nel tardo pomeriggio.

In F1, invece, la Sprint si disputa il sabato mattina, mentre il sabato pomeriggio è riservato alle qualifiche della gara principale. Allo stesso tempo, Motorsport.com ha appreso che c’è una parte interessata a dividere le qualifiche in tre sessioni a eliminazione (Q1, Q2 e Q3), sul modello di quanto avviene in F1, anziché nelle due sessioni (Q1 e Q2) attualmente in vigore.

È significativo che sia stato proprio a Spielberg, dove questa domenica si svolgerà il Gran Premio d’Austria, che quattro anni fa emerse l’intenzione da parte dell’organizzazione della MotoGP di introdurre le Sprint, qualcosa che la F1 aveva inaugurato proprio nel 2022.

A differenza di quanto avvenuto nel "Circus", che scelse di iniziare con tre eventi Sprint, aumentando poi progressivamente il numero negli anni successivi, la MotoGP optò per standardizzare questo format e renderlo permanente in tutti i suoi eventi. Curiosamente, questa strada fu intrapresa tre anni prima che Liberty Media completasse l’acquisizione di Dorna, la società titolare dei diritti della MotoGP. Operazione conclusa a metà del 2025.

Per quanto riguarda il cambiamento di format della MotoGP entrato in vigore nel 2023, i piloti pongono l’accento sul livello di stress e di rischio che sono chiamati ad affrontare. I piloti dispongono infatti di un’unica sessione di prove libere, il venerdì mattina, prima di affrontare la "Pre-Qualifica", che determina già una prima selezione tra coloro che accedono direttamente alla seconda sessione delle qualifiche (Q2) e quelli che devono passare dalla sessione preliminare (Q1).

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