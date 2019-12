Test in pista: Lamborghini Super Trofeo

Sono stato tanto fortunato da guidare più di 100 macchine da corsa durante la mia carriera, e ora ho la fortuna di contare due Lamborghini tra loro.

Ero incredibilmente entusiasta di tornare, per la prima volta dal 2011, nell'abitacolo di una Super Trofeo, per fare un'esperienza nella nuova Lamborghini Huracan Evo.

Questo campionato ha vissuto altre otto stagioni di sviluppo dall'ultima volta che ho assaporato l'esperienza di guida di una Lamborghini (e l'eccellente hospitality del Super Trofeo), e il risultato è un'auto nuova sofisticata e davvero veloce.

È stato impossibile non notare la recente ascesa della Lamborghini nel panorama delle corse GT, in un contesto di intensa competizione contro avversari del calibro di Ferrari, Porsche e Mercedes, ed ero curioso di capire come Lamborghini sia riuscita a distinguersi in un ambiente così competitivo.

Nella mia precedente esperienza nel Super Trofeo, quando la serie era nella sua prima infanzia, ho diviso una Gallardo LP560-4 con il pilota sportivo professionista Marino Franchitti, in una gara di supporto del Campionato mondiale di FIA GT1 sul circuito del gran premio di Silverstone.

La vettura era... rudimentale in termini di competizioni. Era fenomenale sui rettilinei, ma gran parte della tecnologia era acerba per l'uso in pista e la Gallardo si è dimostrata inaffidabile. L'elettronica della nostra auto si è guastata durante l'ultima gara del weekend; Peter Kox ha preso fuoco in uscita dalla Copse!

È chiaro che Lamborghini abbia lavorato incredibilmente sodo da quei primi momenti, per migliorare la raffinatezza della sua tecnologia da gara, potenziare l'esperienza di guida che può offrire, e costruire auto che la gente voglia davvero possedere e portare in pista.

Il Super Trofeo resta il punto di partenza per coloro che desiderano gareggiare con le Lamborghini in ambito professionale, che si tratti di giovani promettenti o dilettanti facoltosi, e non vedevo l'ora di vedere cosa Lamborghini ha da offrire adesso.

Di sicuro, la Huracan non delude. Guardate il video per vedere la prova completa.

