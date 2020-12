Canossa Events rileva Cavallino Inc

Miami – 9 Dicembre 2020 – Motorsport Network, la piattaforma integrata digitale, destinazione di milioni di fan delle corse e dell'automotive, ha confermato oggi che la sua attività premium di eventi motoristici, Canossa Events, ha acquistato la società statunitense Cavallino Inc.

Con una prestigiosa reputazione costruita in 42 anni, frutto di un lavoro che rende la piattaforma meta per gli appassionati della Ferrari, Cavallino ha una rivista bimestrale e un sito web. Una versione digitale della rivista sarà lanciata in estate.

Cavallino è anche l'organizzatori di eventi storici, come il Palm Beach Cavallino Classic, che festeggia il suo 30esimo anniversario con un evento che si svolge dal 21 al 24 gennaio 2021. Cavallino Classic è l'evento automotive più grande della stagione invernale, con oltre 400 Ferrari per un valore totale di 600 milioni di dollari. Ci sono anche più di 120 altre automobili classiche rare in mostra nell'ultima giornata dell'evento al resort Mar-a-Lago, per un valore complessivo di 150 milioni di dollari.

Cavallino si integra perfettamente con Canossa Events e con il business più ampio di Motorsport Network, che ha stabilito un ecosistema potente di contenuti ed eventi al servizio della community globale di proprietari ed appassionati della Ferrari. il sito Cavallino trarrà beneficio da una promozione incrociata con Ferrari Chat, la più grande community online della Ferrari. Nel portfolio sono inclusi inoltre il modellista di lusso Amalgam Collection e l'archivio Colombo, la più grande collezione privata di immagini Ferrari.

L'integrazione e l'ottimizzazione del sito Cavallino daranno accesso alle versioni digitali di molti articoli di Cavallino che risalgono a decenni fa. questi articoli saranno disponibili online per gli abbonati alla rivista. Inoltre, gli abbondati avranno un'iscrizione digitale a Cavallino.com che darà loro accesso a questi contenuti.

Canossa Events è stato fondato nel 2010 ed è sinonimo di eccellenza in eventi itineranti. l'azienda organizza quasi 300 eventi l'anno, compresa la leggendaria 100 Ore di Modena, un rally su strada di cinque giorni di tempo e regolarità che si basa sullo spirito del Giro d'Italia o del Tour de France. L'evento permette di avere una panoramica dello splendido scenario dell'Italia, con gare in alcuni dei circuiti più famosi. Canossa è meglio conosciuto per i suoi eventi di rally di auto d'epoca e supercar, che fondono auto esotiche da collezione, ospitalità di livello mondiale ed avventure su strada in alcuni dei paesaggi più pittoreschi in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. L'azienda possiede uffici a Milano, Greenwich, in Connecticut e a Dubai.

John Barnes, Presidente Cavallino Inc afferma: "Ho dedicato una vita intera a costruire la community di Cavallino con una passione per tutte le cose Ferrari e questo è un business con una reputazione impeccabile. Ho ricevuto molte offerte per questo business, ma volevo che fosse parte di un'ecosistema che fosse al servizio della community Ferrari e dove si potesse prosperare. In Luigi, nel team Canossa e nel più ampio gruppo Motorsport Network ho trovato una piattaforma gestita da persone che condividono la mia passione e la mia visione".

Luigi Orlandini, CEO Canossa Events, dichiara: "Sono lieto di dare il benvenuto in Canossa a John e al team Cavallino. condividiamo la stessa passione per auto d'epoca e sportive, in particolare per il Cavallino Rampante. Queste 'opere d'arte su quattro ruote' sono parte della storia dell'uomo dalla fine del 19esimo secolo e tramandare il suo patrimonio dalle vecchie alle nuove generazioni è la nostra missione comune".

"Il mio sogno è di portare Cavallino verso nuove frontiere, crescere in termini di qualità e presenza globale, grazie all'aiuto del mio team fatto da professionisti appassionati ed alle molte sinergie che esistono in Motorsport Network".