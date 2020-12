Brembo premiata da CDP per la sostenibilità d'impresa

Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d'impresa da CDP (Carbon Disclosure Project).

Il leader mondiale nei sistemi frenanti è tra le poche aziende che hanno ottenuto una doppia 'A' nella lista stilata dall’organizzazione globale no-profit che supporta le aziende nella misurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico.

Sono state oltre 5.800 le imprese che hanno raggiunto un punteggio sulla base dei dati presentati attraverso i questionari di CDP nel 2020 e la Brembo si è dimostrata un’azienda leader a livello mondiale attraverso una comprovata, significativa e trasparente azione nei confronti del cambiamento climatico e dei rischi della gestione delle risorse idriche.

Nel 2020, oltre 515 investitori, con più di 106 mila miliardi di dollari di asset e 150 grandi organizzazioni di acquisto, con una capacità di spesa di 4 mila miliardi di dollari, hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati sugli impatti ambientali, i rischi e le opportunità attraverso la piattaforma di CDP. Oltre 9.600 hanno risposto - il più alto numero mai registrato.

CDP utilizza una metodologia dettagliata e indipendente per valutare le aziende, assegnando un punteggio da A a D basato sulla completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali e la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi.

Cristina Bombassei, Chief CSR Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo, ha dichiarato:

"Sono particolarmente orgogliosa che il lavoro di Brembo per la sostenibilità sia stato positivamente riconosciuto da CDP per la terza volta consecutiva. Far parte della 'A List' è il risultato del nostro forte impegno per l'ambiente e ci motiva a fare ancora di più. Stiamo intraprendendo ulteriori azioni di sostenibilità per raggiungere l'ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2040".

La sostenibilità fa parte del DNA di Brembo e nel corso degli anni gli sforzi dell'azienda sono progressivamente aumentati per affrontare le crescenti sfide climatiche.

Nel 2018 Brembo ha deciso di sottoscrivere l'Agenda 2030 dell'ONU e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), avviando progetti per ridurre il consumo di acqua e plastica, aumentare l'efficienza energetica e l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Tutti gli stabilimenti Brembo nel mondo sono certificati ISO 14001. Nel 2019 l'Azienda ha ridotto di quasi l’11% le emissioni di CO 2 rispetto all’anno precedente e ha aumentato l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, che oggi rappresentano il 30% del totale.

Brembo sta inoltre coinvolgendo i suoi quasi 11.000 dipendenti per promuovere azioni sostenibili, grazie a iniziative a supporto degli SDG e a oltre 3.650 ore di formazione sulla gestione ambientale.