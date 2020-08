Silverstone: Beckmann precede Doohan nelle Libere

Si sono ufficialmente accesi i motori del fine settimana che celebra i 70 anni della Formula 1, con la sessione di prove libere della Formula 3 che ha inaugurato il venerdì della seconda tappa a Silverstone.

Ad ottenere il miglior tempo è stato David Beckmann, che dopo aver vinto la gara di domenica scorsa sempre nel circuito che sorge nei pressi di Towcester, mantiene il proprio nome al vertice della classifica.

L’alfiere di casa Trident in 1'45"195 è già abbondantemente sotto il limite della scorsa settimana in qualifica (1'46"258) segnato da Logan Sargeant, che in questo primo turno si è invece accontentato del quarto posto, a tre decimi di ritardo.

Secondo, a due decimi dalla vetta, Jack Doohan, miglior alfiere del team HWA per soli 32 millesimi più rapido di Theo Pourchaire (ART GP).

Approfittando del fatto che il circuito di Silverstone è fresco nella mente dei partecipanti avendovi corso soli cinque giorni fa, i piloti di punta hanno affrontato con un approccio differente la sessione, aspettando ai box scatenandosi nel finale, cercando anche di salvaguardare gli pneumatici Pirelli.

Gli alfieri della F3 sono anche stati i primi a verificare la tenuta dei nuovi cordoli aggiunti in uscita dalla Chapel nel corso della settimana, un utile compito di supporto proprio alla Formula 1 che scenderà in pista nel corso della giornata.

Da segnalare un problema tecnico per il leader di campionato Oscar Piastri, che si è dovuto fermare lungo la pista, chiamando una Virtual Safety Car per il ricovero della sua vettura. Migliore degli italiani invece è Federico Malvestiti, tredicesimo, con la vettura del team Jenzer.