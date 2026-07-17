F1 | Spa, Libere 2: Mercedes si carica e Antonelli chiude al top. Lontane le Ferrari

Quando si sbaglia, l'importante è imparare la lezione. E in casa Mercedes sembra che abbiano appreso perfettamente come mettere una pezza alle scelte sbagliate fatte nella prima sessione di prove libere.

Nel secondo turno di prove sul tracciato di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo della giornata in 1'45"944, togliendo di fatto 1 secondo netto dal miglior crono personale che aveva fatto siglare a inizio pomeriggio.

Il pilota bolognese, dopo aver rivisto l'assetto (caricato rispetto alle Libere 1), ha ritrovato la W17 competitiva che abbiamo potuto apprezzare per la prima parte della stagione, chiudendo in testa. In casa Mercedes, invece, se Andrea Kimi è la faccia luminosa della luna, quella oscura sembra essere rappresentata da George Russell.

Il pilota britannico è solo ottavo, staccato di quasi 1"3 dal compagno di squadra. Non deve però sfuggire il ritmo di Russell sul passo gara: nelle simulazioni è parso molto vicino a quello mostrato della W17 numero 12 e, su questa pista, i sorpassi non sono affatto impossibili.

Seconda posizione per un'altra monoposto motorizzata Mercedes, ovvero la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo in carica si è fermato a 190 millesimi da Antonelli. Dietro di lui tutti gli altri hanno patito distacchi molto più pesanti, a partire da Max Verstappen, terzo con la prima Red Bull RB22.

L'olandese ha denunciato ancora diversi problemi legati alla scalata di marce, ma il ritmo gara - almeno nella prima parte della simulazione - ha mostrato un buon passo. Dovrà però migliorare ancora, perché solo le Mercedes è riuscita ad avere un passo sull'1'51" e mezzo per oltre 10 giri.

Sessione meno brillante per le Ferrari, con Lewis Hamilton settimo a 7 decimi e mezzo dal crono di riferimento della giornata e Charles Leclerc addirittura 11esimo a un secondo e mezzo da Antonelli. Il monegasco ha chiesto di diminuire il carico all'ala anteriore, ma va segnalato che nel giro secco Charles ha commesso un errore evidente nel terzo settore.

Buon quinto tempo di Isack Hadjar con la seconda Red Bull RB22. Il parigino è a 3 decimi da Verstappen: un divario più che accettabile dall'olandese in una pista lunga e complessa come Spa-Francorchamps. Oscar Piastri non ha trovato un giro buono, staccato di quasi 1 secondo da Antonelli e di 7 decimi dal compagno di squadra Norris.

Franco Colapinto piazza la prima Alpine al settimo posto, togliendosi la soddisfazione anche di mettersi alle spalle la Mercedes di George Russell e le due Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson. A tal proposito, ricordiamo che l'esordiente ha montate in macchina le novità realizzate da Racing Bulls, mentre Liam Lawson le avrà a breve, ma non in questo fine settimana.

Detto dell'11esimo posto di Leclerc, colpo di reni della Haas con Oliver Bearman 12esimo ed Esteban Ocon 14esimo. Le due VF-26, dotate di diverse novità in questo fine settimana tra le quali un muso dagli attacchi particolari sul main plane dell'ala, sono inframezzate dalla prima Audi R26, quella di Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg, invece, si è fermato al 17esimo posto, staccato di 3 decimi dal compagno di squadra brasiliano.

Le Williams continuano a pagare una FW48 pesante e ancora deficitaria anche dal punto di vista aerodinamico. Alexander Albon e Carlos Sainz sono 15esimo e 16esimo, staccati tra loro di 2 decimi e mezzo, ma a oltre 2 secondi dal tempo di riferimento della giornata.

Pierre Gasly, solo 18esimo a fine turno, ha innescato la seconda bandiera rossa della sessione. Il francese dell'Alpine ha perso la macchina sul cordolo della chicane dopo Puhon, distruggendo non solo l'ala posteriore, ma anche la sospensione posteriore destra della sua A527. La prima bandiera rossa, invece, è stata introdotta dalla direzione gara a causa della pista molto sporca in alcuni tratti (tanta ghiaia portata sull'asfalto).

Non stupisce vedere ancora le Cadillac davanti alle Aston Martin. Valtteri Bottas è 19esimo davanti a Sergio Perez, con un margine di 4 decimi. Per il team diretto da Adrian Newey, invece, Spa dovrebbe essere l'ultimo fine settimana di vero calvario, in attesa della versione B delle AMR26 che arriverà in Ungheria e della nuova power unit Honda, prevista invece per Zanvoort. Vedere però le verdone staccate di oltre 5 secondi da Antonelli fa vedere quanto lavoro dovranno fare a Silverstone per recuperare almeno nei confronti dei team di centro gruppo.