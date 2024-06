Nel frattempo diversi piloti sono già passati al programma con tanta benzina a bordo, come Verstappen (che sta girando con la media usata in precedenza), Leclerc, Hamilton e Russell. Questi ultimi tre stanno usando la soft: per Ferrari si tratta sicuramente di un'alternativa da usare in gara, dato che la Rossa ha solo un set di medie e uno di hard in previsione della corsa