Veloce #NotTheGP: ecco il nuovo format knockout

Veloce, in collaborazione con Motorsport Games, ha organizzato una serie eventi virtuali in sostituzione del Gran Premio d'Australia e del Gran Premio del Bahrain. Il primo evento è stato caratterizzato da una gara con lunghezza al 50%, mentre per il secondo evento è stata aggiunta una sprint race con griglia inversa.

L'evento di questo fine settimana vedrà 16 piloti, dalla stella della McLaren Formula 1 Lando Norris al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, competere in quattro turni di gare ad eliminazione diretta.

Il 16° round avrà otto gare testa a testa. La prima gara vedrà il pilota di Formula 3 David Schumacher, nipote del sette volte campione di F1 Michael, affrontare il popolare YouTuber Ben 'Tiametmarduk' Daly.

Il vincitore di quella gara gareggerà contro il YouTuber Archie Hamilton o contro il produttore di musica elettronica e DJ Chris Lake.

Il giocatore di golf professionista Ian Poulter farà la sua seconda apparizione nella serie, in competizione con il creatore di contenuti di Veloce Aarav 'Aarava' Admin.

Il veterano della F2, Artem Markelov, si sfiderà con il rookie della Williams F1 Nicholas Latifi, ed identica sfida secca ci sarà tra Lando Norris e Sacha Fenestraz.

Il popolare YouTuber Will 'WillNE' Lenney gareggerà contro Jamie Chadwick, che ha anche una partnership con Veloce, mentre Courtois, che ha ottenuto come miglior piazzamento in 3 gare un undicesimo posto, gareggerà contro Esteban Gutierrez.

L’ex pilota McLaren Stoffel Vandoorne competerà contro il Youtuber Jay Pietsmiet nell’ultimo round che andrà in scena sul tracciato di Interlagos.

I quarti di finale saranno disputata sul circuito di Monza, mentre le semifinali si correranno a Suzuka e la finale a Spa.

Lo streaming della gara sarà in diretta su Motorsport.com a partire dalle 19:00.