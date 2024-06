Il sudafricano della KTM ha firmato il miglior tempo in 1'47"617, precedendo il futuro compagno di squadra Pedro Acosta, staccato di soli 33 millesimi. Terzo crono per Luca Marini che, nonostante le condizioni, ha completato ben 40 giri chiudendo a 1.4 secondi dalla vetta. Segue Joan Mir in quinta piazza. Tra i due piloti Honda si inserisce un'altra KTM, quella di Jack Miller. Maverick Vinales è il primo dei piloti Aprilia in sesta piazza, mentre Alex Rins è settimo e unico rappresentante Yamaha in top 10. La prima Ducati è quella di Franco Morbidelli, 15° davanti ad Alex Marquez, 16° ma autore di soli 3 giri.