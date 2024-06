Jorge Martin si accontenta del terzo posto

"Sono frustrato per l'ultimo giro. Ho fatto un grande passo in avanti, tenevo il ritmo incredibile di Pecco, che batteva il record a ogni giro. Alla fine stavo chiudendo il gap e pensavo di farcela, ma ero al limite, quindi ho aspettato l'ultimo giro. Comunque sono frustrato con me stesso perché non sono riuscito a chiudere la linea ed Enea mi ha superato. Ma un podio un un weekend complicato è cruciale, ci vediamo ad Assen".