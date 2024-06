MotoGP | Martin rompe con Ducati, apre la porta a Marquez in Rosso

Tra le gare di Barcellona e Mugello, Ducati aveva comunicato a Jorge Martin che era stato scelto per essere il compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati nel 2025. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia, un uomo dei vertici del marchio di Borgo Panigale ha dato il benvenuto al pilota spagnolo ringraziandolo per la sua pazienza e costanza negli ultimi anni fino ad arrivare qui.

A Borgo Panigale erano convinti che con questa manovra potevano convincere Marc Marquez a correre nel team Pramac, con lo stesso materiale e appoggio dei piloti ufficiali. Ma tutto è cambiato radicalmente il giovedì del Mugello, quando La Gazzetta dello Sport ha diffuso la notizia di Martin in ufficiale. Così Marquez ha chiuso la porta ai desideri Ducati, che lo voleva collocare nella squadra di Paolo Campinoti. “Pramac non è un’opzione per me”, aveva affermato chiudendo il tema in maniera estremamente seria.

Questa reazione non era attesa dai vertici Ducati, che avevano avuto contatti con il pilota durante il fine settimana per cercare alternative. Marc ha comunicato loro che sarebbe andato nel team ufficiale o avrebbe cercato un altro marchio. In Ducati sono entrati nel panico vedendo che avrebbero perso il pilota più mediatico del paddock e si sono piegati alle sue richieste: nel 2025 sarà compagno di squadra di Bagnaia, lasciando senza conferme la stretta di mano con Martin.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la dura reazione di Marquez del giovedì toscano, Martin ha provato a mantenere contatti con i responsabili di Ducati, che gli hanno detto di posticipare ancora la decisione a questa settimana. Così, il pilota ha capito che non gli offriranno alcun contratto per andare nel team ufficiale e ne prende atto.

Stanco di queste inadempienze dei vertici di Borgo Panigale, ha preso la decisione di accettare, a breve termine, una delle diverse offerte che ha sul tavolo. Si tratta di KTM, Aprilia, Honda e anche Pramac, se alla fine si separerà da Ducati per associarsi a Yamaha, come sembra accadrà.

Non ci sarà posto nemmeno per Enea Bastianini in Ducati. Il pilota italiano, secondo nella gara di domenica del Gran Premio d’Italia, ha preso la decisione di non attendere oltre e spera di chiudere le negoziazioni che ha aperto con KTM, Aprilia e anche Yamaha per correre con Pramac.