MotoGP | La diretta dei test collettivi di Jerez

15:39 Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Paolo Bonora ha fatto il punto sul lavoro pianificato per oggi in casa Aprilia, differenziato tra i titolari ed il collaudatore Lorenzo Savadori. E ha spiegato poi che si è cercato di migliorare anche un aspetto fondamentale come la partenza.



"Ci siamo focalizzati sul setting delle moto con entrambi i piloti, ma anche sull'aerodinamica, perché abbiamo provato un codone diverso, con l'obiettivo di aiutare i piloti a trovare un maggior feeling sia in staccata che in ingresso di curva".



"Con Savadori abbiamo continuato il lavoro che abbiamo iniziato durante il GP: c'era un telaio, ma anche qualcosa a livello di motore, che non potete vedere da fuori. Si tratta di soluzioni 2025".



"Inoltre abbiamo lavorato anche sulla partenza, perché abbiamo visto quanto sia importante riuscire a mettersi subito davanti. Ci abbiamo lavorato sia dal punto di vista del set-up del veicolo, quindi sull'elettronica e sulla gestione della prima parte dell'erogazione della potenza, ma anche sulla posizione del pilota in sella, quindi su come si posiziona nelle primissime fasi della partenza".